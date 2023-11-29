14 метров высотой и украшенная противотанковым ежом: какой в этом году будет главная елка Львова
Киев • УНН
Во Львове зажгут главную елку, но громких празднований в городе не будет. 14-метровое дерево, подаренное местным жителем, украсят стилизованным противотанковым ежом и украсят иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году.
После длительных обсуждений власти города решили, что в этом году во Львове таки зажгут главную елку города, но без громких празднований. Об этом сообщает Львовский городской совет, передает УНН.
Детали
Общегородская елка, которую обычно устанавливают на площади перед Оперным театром, в этом году будет высотой 14 метров. Ее дарит житель Белогорщи из своего частного хозяйства.
После долгих обсуждений и размышлений мы решили, что во Львове в этом году, как и в прошлом, не будет громких празднований, но в городе все же установят традиционные атрибуты рождественских праздников. Главная елка города будет. Хотя она и невысокая, но очень красивая. Ее нам подарил львовянин Иосиф Панас, за что мы ему очень благодарны
Дополнение
Елку украсят световой иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году, а на верхушку вместо звезды повесят противотанкового "ежа", которого в прошлом году сделали на ЛКП "Львовэлектротранс".
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В ведомстве отмечают, что освещение праздничного дерева будет потреблять 1 кВт в час (для сравнения, электрочайник потребляет за 1 раз от 1,7 до 2,5 кВт, а стиральная машинка - 1.8-2.3 кВт). В случае отключения электроэнергии на проспекте Свободы, елку отдельно подсвечивать не будут.
Напомним
В Киеве в этом году будет новогодняя елка. Главную елку страны установят на Софийской площади. Председатель КГВА Сергей Попко отметил, что на Рождество и Новый год в столице не будет никаких крупных мероприятий, ярмарок и празднований.
14 метров высотой и украшенная противотанковым ежом: какой в этом году будет главная елка Львова
Во Львове зажгут главную елку, но громких празднований в городе не будет. 14-метровое дерево, подаренное местным жителем, украсят стилизованным противотанковым ежом и украсят иллюминацией, которую закупили еще в 2018 году.
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