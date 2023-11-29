14 израильтян и танцев освободили из 54-дневного плена ХАМАС в Газе

10 израильских и 4 тайских заложников вернулись в Израиль после освобождения из 54-дневного плена ХАМАС в Газе. Об этом пишет The Times of Israel, передает УНН.

После того как они пройдут первичную медицинскую оценку состояния их здоровье, наши силы будут сопровождать их, пока они не воссоединятся со своими семьями сообщила Армия обороны Израиля.

Детали

ЦАХАЛ просит общественность "продемонстрировать терпение и отзывчивость в это время из уважения к освобожденным заложникам и их семьям".

Известно, что заложников из Сектора Газа сначала передали Красному Кресту. Они были переправлены в Египет через контрольно-пропускной пункт Рафах.

Речь идет о 10 израильтянах, которых освободили сегодня вечером, - Раз Бен Ами, Ярден Роман, Лиат Ацили, Моран Стела Янаи, Лиам Ор, Итай Регев, Офир Энгель, Амит Шани, Гали Таршански и Райя Ротем. А также четырех граждан Таиланда.

В обмен на освобождение израильских заложников Израиль выпустит 30 палестинских заключенных. Представитель Министерства иностранных дел Катара сообщил, что среди палестинцев 16 несовершеннолетних и 14 женщин.

Напомним

Ранее ХАМАС уволил двух российско-израильских заложников.