14 декабря: День обезьян, Всемирный день энергосбережения
Киев • УНН
Сегодня, 14 декабря, отмечается День обезьян - событие, призванное распространять информацию об обезьянах и их сохранении, поскольку некоторые виды находятся на грани исчезновения. Он совпадает со Всемирным днем энергосбережения, направленным на повышение осведомленности о глобальном потеплении и поощрение энергосбережения.
Сегодня, 14 декабря, во многих странах мира отмечают неофициальный День обезьян, пишет УНН.
Событие основали художники Кейси Горе и Эрик Милликин, чтобы распространять знания о животных и проявлять к ним заботу и любовь.
Ареал обитания обезьян на нашей планете - тропики и субтропики Африки, Южная Азия и Южная Америка, юг Северной Америки.
В настоящее время в мире насчитывается около 260 видов обезьян. Некоторые из них из них находятся на грани вымирания.
Также сегодня можно присоединиться к празднованию Всемирного дня энергосбережения.
Цель события - информирование людей о глобальном потеплении и изменении климата, а также поощрение усилий по экономии энергоресурсов.
По оценкам Организации Объединенных Наций, если мы продолжим нынешние темпы роста потребления энергоресурсов, к 2040 году мы будем использовать вдвое больше нефти и газа, чем то, что нам вообще остается для использования.
Еще сегодня можно отметить День жареных каштанов.
Жарка каштанов является популярной зимней традицией в западных странах еще с 19-го века.
Историки прослеживают ее популярность еще с 16-го века, когда каштаны продавали уличные торговцы как быструю и согревающую закуску. У разных культурах каштаны были основным продуктом питания, особенно в зимние месяцы.
По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана, живших во времена императора Диоклетиана.
Аполлоний скрывался от язычников, которые охотились на христиан. Во время знакомства и общения с ним Феотих тоже уверовал в Господа.
Впоследствии их обоих поймали, и после пыток казнили по приказу правителя Ариана.
Через некоторое время Ариан пришел к ним на могилу, излечился от смертельной болезни и уверовал в Господа.
Ариана тоже убили язычники, а тело выбросили в море.
Именины 14 декабря празднуют Аполлон, Илларион, Леонид.
14 декабря: День обезьян, Всемирный день энергосбережения
Сегодня, 14 декабря, отмечается День обезьян - событие, призванное распространять информацию об обезьянах и их сохранении, поскольку некоторые виды находятся на грани исчезновения. Он совпадает со Всемирным днем энергосбережения, направленным на повышение осведомленности о глобальном потеплении и поощрение энергосбережения.
Северные страны-члены ЕС подтвердили поддержку переговоров о вступлении Украины в ЕС накануне заседания Совета ЕС
С момента незаконного полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года общий объем помощи от стран Северной Европы составляет около 11 миллиардов евро.
В россии рассмотрят законопроект о запрете абортов в частных клиниках
В Государственную Думу рф внесен законопроект о запрете абортов в частных клиниках на фоне рекомендаций гинекологам государственных клиник пропагандировать роды и дебатов о стимулировании врачей к отказу от абортов.
Удар рф по аэродрому "Канатово": суд продлил меру пресечения Червинскому
Суд также обязал руководителя отдела обеспечения досудебного расследования СБУ из-за ухудшения здоровья обеспечить подозреваемому необходимое лечение и питание.
Сотрудничество в области оборонной промышленности и восстановление: Зеленский встретился с представителями норвежского бизнеса
Во время своего визита в Норвегию Президент Украины Зеленский поблагодарил норвежские оборонные компании за помощь и пригласил их наладить производство в Украине, подчеркнув заинтересованность в сотрудничестве в оборонном и энергетическом секторах, включая послевоенное восстановление и "зеленый" переход.
Операция "Мокрые носики": история спасения животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки
Спасатели и волонтеры спасли около 50 домашних и домашних животных, которые оказались в изоляции на острове Вишняки, после того, как умер их смотритель. Операция "Мокрые носы" длилась пять часов.
Программа восстановительного правосудия в Украине помогла 307 детям избежать уголовных обвинений - Офис Генпрокурора
307 украинских несовершеннолетних избежали уголовного преследования после прохождения программы восстановительного правосудия Генеральной прокуратуры; успехи обсуждаются для стратегий реформирования системы правосудия по делам детей.
Верховный Суд назначил повторное рассмотрение дела судьи Брагиной, которая не подала декларацию из-за "религиозных убеждений"
Верховный Суд Украины назначил новое рассмотрение дела судьи Александры Брагиной, которая утверждала, что не подала электронную декларацию об имущественном состоянии по религиозным соображениям. Это решение оспаривает предыдущее решение апелляционной инстанции, которая не приняла во внимание ее присягу судьи и законодательное требование к чиновникам подавать такие декларации.
Армия рф использует ракетоноситель для прикрытия ПВО в Крыму - ВМС
По словам Плетенчука, российская армия недавно пополнила состав флота за счет производства в Татарстане, где они строят малый ракетный корабль класса "Каракурт".
Сумщина: армейцы рф атаковали приграничные населенные пункты в семи громадах
Российские войска атаковали Сумскую область, в частности, семь территориальных общин. Там прозвучало за сутки в целом 68 взрывов; о жертвах пока не сообщается.