14 декабря: День обезьян, Всемирный день энергосбережения

Сегодня, 14 декабря, во многих странах мира отмечают неофициальный День обезьян, пишет УНН.

Событие основали художники Кейси Горе и Эрик Милликин, чтобы распространять знания о животных и проявлять к ним заботу и любовь.

Ареал обитания обезьян на нашей планете - тропики и субтропики Африки, Южная Азия и Южная Америка, юг Северной Америки.

В настоящее время в мире насчитывается около 260 видов обезьян. Некоторые из них из них находятся на грани вымирания.

Также сегодня можно присоединиться к празднованию Всемирного дня энергосбережения.

Цель события - информирование людей о глобальном потеплении и изменении климата, а также поощрение усилий по экономии энергоресурсов.

По оценкам Организации Объединенных Наций, если мы продолжим нынешние темпы роста потребления энергоресурсов, к 2040 году мы будем использовать вдвое больше нефти и газа, чем то, что нам вообще остается для использования.

Еще сегодня можно отметить День жареных каштанов.

Жарка каштанов является популярной зимней традицией в западных странах еще с 19-го века.

Историки прослеживают ее популярность еще с 16-го века, когда каштаны продавали уличные торговцы как быструю и согревающую закуску. У разных культурах каштаны были основным продуктом питания, особенно в зимние месяцы.

По церковному календарю сегодня день памяти мучеников Аполлония, Феотиха и Ариана, живших во времена императора Диоклетиана.

Аполлоний скрывался от язычников, которые охотились на христиан. Во время знакомства и общения с ним Феотих тоже уверовал в Господа.

Впоследствии их обоих поймали, и после пыток казнили по приказу правителя Ариана.

Через некоторое время Ариан пришел к ним на могилу, излечился от смертельной болезни и уверовал в Господа.

Ариана тоже убили язычники, а тело выбросили в море.

Именины 14 декабря празднуют Аполлон, Илларион, Леонид.