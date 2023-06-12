13 июня: распространяем информацию об альбинизме и вспоминаем умерших домашних любимцев
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. Сегодня, 13 июня, отмечается Международный день распространения информации об альбинизме. Был установлен решением Генассамблеи ООН и отмечается, начиная с 2015 года, пишет УНН.
Альбинизм (гипопигментация) - это врожденный дефект, который заключается в частичном или полном отсутствии меланина - пигмента кожи, волос и глаз. Людей с таким дефектом называют альбиносами. Для них характерен красный цвет глаз, светлые волосы и кожа.
По статистике с альбинизмом рождается один ребенок на 20 тысяч, ген альбинизма имеет один человек из 70-ти.
Международный день распространения информации об альбинизме был основан чтобы привлечь внимание человечества к проблеме дискриминации людей с альбинизмом. В частности, в Африке.
Ежегодно во второй вторник июня отмечается Всемирный день памяти домашних животных.
В этот день принято размещать в соцсетях фото и видео своих умерших домашних любимцев, публиковать интересные истории с их участием.
13 июня это еще и День швейной машинки. Именно в этот день в 1790 году в Великобритании была запатентована первая в мире швейная машинка.
В Украине 13 июня отмечают День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году.
Освобождение Мариуполя осуществлялось силами спецбатальона «Азов», двух рот батальона «Днепр-1», 1-й бригады Национальной гвардии и 79-й отдельной аэромобильной бригады.
Штурм города начался около пяти часов утра 13 июня. Все опорные пункты пророссийских террористов были ликвидированы.
Обошлось без жертв среди украинских военных и мирного населения.
Еще 13 июня можно отпраздновать День рождения булавки, Международный день менеджеров общественных организаций, Всемирный день софтбола.
По церковному календарю 13 июня День памяти Апостола из 70-ти Ермия Далматского и мученика Ермия Команского.
О жизни первого мало что известно. Считается, что он длительное время жил в Далмации, где проповедовал христианство, имел дар пророчества и исцеления.
Ермий Команский жил во II веке. За непоколебимую веру в Господа его заключили в тюрьму, подвергли жестоким пыткам и казнили.
Именины 13 июня празднуют Остап, Роман, Борис, Николай, Филипп, Кристина.