13 июня: распространяем информацию об альбинизме и вспоминаем умерших домашних любимцев

Альбинизм (гипопигментация) - это врожденный дефект, который заключается в частичном или полном отсутствии меланина - пигмента кожи, волос и глаз. Людей с таким дефектом называют альбиносами. Для них характерен красный цвет глаз, светлые волосы и кожа.

По статистике с альбинизмом рождается один ребенок на 20 тысяч, ген альбинизма имеет один человек из 70-ти.

Международный день распространения информации об альбинизме был основан чтобы привлечь внимание человечества к проблеме дискриминации людей с альбинизмом. В частности, в Африке.

Ежегодно во второй вторник июня отмечается Всемирный день памяти домашних животных.

В этот день принято размещать в соцсетях фото и видео своих умерших домашних любимцев, публиковать интересные истории с их участием.

13 июня это еще и День швейной машинки. Именно в этот день в 1790 году в Великобритании была запатентована первая в мире швейная машинка.

В Украине 13 июня отмечают День освобождения Мариуполя от российских оккупантов в 2014 году.

Освобождение Мариуполя осуществлялось силами спецбатальона «Азов», двух рот батальона «Днепр-1», 1-й бригады Национальной гвардии и 79-й отдельной аэромобильной бригады.

Штурм города начался около пяти часов утра 13 июня. Все опорные пункты пророссийских террористов были ликвидированы.

Обошлось без жертв среди украинских военных и мирного населения.

Еще 13 июня можно отпраздновать День рождения булавки, Международный день менеджеров общественных организаций, Всемирный день софтбола.

По церковному календарю 13 июня День памяти Апостола из 70-ти Ермия Далматского и мученика Ермия Команского.

О жизни первого мало что известно. Считается, что он длительное время жил в Далмации, где проповедовал христианство, имел дар пророчества и исцеления.

Ермий Команский жил во II веке. За непоколебимую веру в Господа его заключили в тюрьму, подвергли жестоким пыткам и казнили.

Именины 13 июня празднуют Остап, Роман, Борис, Николай, Филипп, Кристина.