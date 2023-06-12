13 червня: поширюємо інформацію про альбінізм та згадуємо померлих домашніх улюбленців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Сьогодні, 13 червня, відзначається Міжнародний день поширення інформації про альбінізм. Був встановлений рішенням Генасамблеї ООН та відзначається, починаючи з 2015 року, пише УНН.
Альбінізм (гіпопігментація) - це вроджений дефект, котрий полягає у частковій чи повній відсутності меланіну - пігменту шкіри, волосся та очей. Людей з таким дефектом називають альбіносами. Для них характерний червоний колір очей, світле волосся та шкіра.
За статистикою з альбінізмом народжується одна дитина на 20 тисяч, ген альбінізму має одна людина з 70-ти.
Міжнародний день поширення інформації про альбінізм був започаткований аби привернути уваги людства до проблеми дискримінації людей з альбінізмом. Зокрема, в Африці.
Щороку у другий вівторок червня відзначається Всесвітній день пам’яті домашніх тварин.
У цей день прийнято розміщувати у соцмережах фото та відео своїх померлих домашніх улюбленців, публікувати цікаві історії за їх участі.
13 червня це ще й День швейної машинки. Саме цього дня у 1790 році у Великій Британії була запатентована перша у світі швейна машинка.
В Україні 13 червня відзначають День визволення Маріуполі від російських окупантів у 2014 році.
Звільнення Маріуполя здійснювалося силами спецбатальйону «Азов», двох рот батальйону «Дніпро-1», 1-шої бригади Національної гвардії та 79-ї окремої аеромобільної бригади.
Штурм міста розпочався близько п’ятої години ранку 13 червня. Всі опорні пункти проросійських терористів були ліквідовані.
Обійшлося без жертв серед українських військових та мирного населення.
Ще 13 червня можна відсвяткувати День народження шпильки, Міжнародний день менеджерів громадських організацій, Всесвітній день софтболу.
За церковним календарем 13 червня День пам’яті Апостола з 70-ти Єрмія Далматського та мученика Єрмія Команського.
Про життя першого мало що відомо. Вважається, що він жив тривалий час жив у Далмації, де проповідував християнство, мав дар пророцтва та зцілення.
Єрмій Команський жив у ІІ столітті. За непохитну віру у Господа його ув’язнили, піддали жорстоким тортурам і стратили.
Іменини 13 червня святкують Остап, Роман, Борис, Микола, Філіп, Христина.