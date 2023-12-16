12-й пакет санкций ЕС против России проголосуют на следующей неделе - СМИ

На следующей неделе Европейский союз проведет голосование за 12 пакет санкций против России. Об этом сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на платформе Х (бывший Twitter), ссылаясь на собственные источники, передает УНН.

Австрия сняла свой резерв. Российские санкции должны быть официально приняты на этой неделе написал Йозвяк.

Контекст

Агентство Reuters сообщило, что Австрия блокирует 12-й пакет санкций против РФ и требует от Украины изъять австрийскую банковскую группу Raiffeisen Bank International из украинского черного списка компаний-спонсоров войны.

12-й пакет санкций против рф предусматривает запрет российских алмазов, но новых мер по газу не будет - POLITICO

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