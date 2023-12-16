12-й пакет санкций ЕС против России проголосуют на следующей неделе - СМИ
На следующей неделе ЕС проголосует за 12-й пакет санкций против России, который блокировала Австрия.
G7 приближается к решению о конфискации замороженных активов рф для Украины - FT
G7 обсуждает использование замороженных российских активов для поддержки Украины, поскольку традиционные каналы помощи сталкиваются с проблемами в США и Европе.
россияне 26 раз обстреляли приграничье Сумщины в течение дня, один человек ранен
За сутки россияне 26 раз обстреляли Сумскую область Украины, в результате чего произошло 138 взрывов и один мирный житель получил ранения. Обстрелы включали минометные, артиллерийские и гранатометные обстрелы нескольких населенных пунктов.
США и Литва подписали план оборонного сотрудничества на 2024-2028 годы
Литва и США подписали новый план оборонного сотрудничества на 2024-2028 годы с целью усиления сдерживания в Балтийском регионе и обеспечения американского военного присутствия. План также сосредотачивается на развитии оборонного потенциала Литвы и текущих военных закупках.
Канадские печатные СМИ получат две трети выплат от Google новостным изданиям
Почти две трети из 100 миллионов канадских долларов, которые Google ежегодно выплачивает канадским СМИ, пойдут печатным изданиям для распространения контента.
Зеленский провел заседание Ставки: обсуждали оборону, производства оружия и вопросы военных
Президент Украины Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, посвященное вопросам обороны, включая фортификационные сооружения, производство оружия и проблемы военных ветеранов. Он также отметил укрепление обороноспособности Украины через партнерство в производстве новых видов вооружений.
Теракт на Закарпатье: в больнице скончался раненый 55-летний мужчина
55-летний мужчина, раненный в результате теракта на Закарпатье, скончался в больнице от тяжелых ранений. Депутату грозит до 12 лет заключения за нападение, в результате которого пострадали 26 человек.
Последствия блокады: умер уже третий водитель на границе с Польшей
Еще один украинский водитель умер в ожидании пересечения границы с Польшей. Это уже третья такая смерть с момента начала блокады границы польскими перевозчиками.
Хавьер Милей во главе Аргентины начал воплощать план жесткой экономии: до этого он разыграл последнюю депутатскую зарплату в соцсетях
Новый президент Аргентины Хавьер Милей разыграл в социальных сетях свою последнюю зарплату депутата, а также ввел план значительной экономии в течение первой недели, включая сокращение количества министерств и планирование сокращений в государственном секторе.
Умер экс-директор Львовской национальной оперы Эдер
Бывший директор Львовской национальной оперы Тадеуш Эдер умер в возрасте 80 лет после того, как возглавлял театр почти 20 лет и способствовал его значительному развитию.