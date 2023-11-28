12-й пакет санкций против рф предусматривает запрет российских алмазов, но новых мер по газу не будет - POLITICO

Брюссель дорабатывает новый пакет санкций против рф, - решение Евросоюз должен согласовать уже в декабре. Предполагается ограничения на торговлю российскими драгоценными камнями и препятствование обхода санкций через третьи страны. Впрочем, согласно информации издания POLITICO, не будет новых мер в отношении российского сжиженного природного газа, а также, пока не достигли успеха попытки снизить максимальную цену на нефть, передает УНН.

Детали

12-й пакет санкций для рф Евросоюз может согласовать уже в следующем месяце. В новом санкционном списке оказались более сотни юридических и физических лиц из рф, а также известно, что Еврокомиссия одобрила предложение о запрете на продажу российских алмазов.

Вместе с тем, согласно последним проектам документов, к которым имело доступ издание POLITICO, не предусматривается новых мер, направленных против российского сжиженного природного газа. Также указывается, что существующие предложения не становятся помехой глобальной продаже топлива, произведенного из российской нефти третьими странами, а выгодным сделкам москвы по атомной энергетике пока мало что мешает. Переговоры по снижению максимальной цены на нефть, как пишет издание, вроде бы зашли в тупик несколько недель назад.

Еще один негативный фактор - согласование санкционного пакета всеми членами ЕС. О намерении блокировать это решение ЕС заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который на своей фейсбук-странице написал, что прежде чем согласовывать 12-й пакет, нужно проанализировать эффективность предыдущих одиннадцати. Другие некоторые участники переговоров опасаются, что более решительные шаги повредят европейской промышленности и потребителям.

Самой большой попыткой последнего пакета санкций сократить продажи российской нефти являются меры, направленные на усиление борьбы с уклонением от существующей верхней границы цены в 60 долларов за баррель. Об этом шаге страны "Группы семи" согласились в прошлом году вместе с ЕС и Австралией. Это также ставит требования к покупателям, которые должны доказать, что они не покупают российскую нефть по цене выше верхнего предела, а затем скрывают дополнительные расходы в виде страховых или транспортных платежей.

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С другой стороны, промышленность Турции, Китая и Индии ведет бурную торговлю, покупая российскую нефть и перерабатывая ее в бензин, дизельное топливо, авиационное топливо и другие продукты, которые, как оказывается, можно продавать в Европу без ограничений. Ранее Украина призвала Брюссель и Лондон прекратить эту практику.

Страны ЕС также продолжают импортировать значительные объемы российского сжиженного природного газа, - пока эта практика не демонстрирует никаких признаков прекращения. На фоне этого, в рф объявили о планах утроить добычу газа, несмотря на западные санкции и политику по изменению климата.

Неназванный дипломат ЕС сообщил POLITICO, что среди официальных лиц, разрабатывающих новые санкции, есть общее понимание того, что "единственное, на что вы можете ввести санкции, это газ и СПГ, [но] есть страны-члены, которые никогда на это не согласятся".

Справка

Ранее в ноябре, администрация Байдена опубликовала новые санкции, направленные против крупного проекта СПГ-2 в российской Арктике. Новые меры означают, что любая компания вовлеченная в СПГ-2 может быть внесена в черный список США.

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