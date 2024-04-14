118 ударов: россияне обстреляли десять общин Сумщины

По Израилю будет запущено от 400 до 500 беспилотников и ракет - АВС

Американские чиновники считают, что от 400 до 500 беспилотников и ракет будут запущены по Израилю из Ирана, Ирака, Сирии, южного Ливана и хуситов, причем большинство из них поступит из Ирана.