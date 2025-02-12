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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На фронте произошло 112 боевых столкновений, 30 из них на Покровском направлении – Генштаб.

На фронте произошло 112 боевых столкновений, 30 из них на Покровском направлении – Генштаб.

Киев  •  УНН

 • 5035 просмотра

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За сутки произошло 112 боевых столкновений, враг нанес 74 авиаударов и выпустил 1091 дрон-камикадзе. На Покровском направлении оккупанты потеряли 220 военных и значительное количество техники.

За сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений, враг нанес 74 авиаудара и выпустил 1091 дрон-камикадзе. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 22.00 12.02.2025, пишет УНН.

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных и 74 авиационных удара, применив семь ракет и 112 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1091 дрон-камикадзе и осуществили 4314 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам,

- идется в сообщении.

Деталі

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи. К этому времени продолжаются два боестолкновения.

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. 

Семь атак захватчиков отражали украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районах Часового Яра и Васюковки. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 11 вражеских атак в районах Щербиновки и Торецка, семь атак остановлены Силами обороны, еще четыре - продолжаются. 

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко. Два боестолкновения до сих пор продолжаются. 

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 220 нападающих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, миномет, девять единиц автомобильной техники и два мотоцикла оккупантов. Также украинские защитники существенно повредили один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и два вражеских миномета,

- сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 15 атак. Враг безуспешно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ривнополь. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. 

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Каменское. 

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в районе Щербаков, кроме того, враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки. 

На Харьковском и Приднепровском направлениях агрессор активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 13 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор. 

Оборонный бюджет России на 2024 год превысил все европейские бюджеты вместе взятые - The Guardian12.02.2025, 20:15 • 23258 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Война
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