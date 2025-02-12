На фронте произошло 112 боевых столкновений, 30 из них на Покровском направлении – Генштаб.

За сутки на фронте произошло 112 боевых столкновений, враг нанес 74 авиаудара и выпустил 1091 дрон-камикадзе. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины о ситуации на 22.00 12.02.2025, пишет УНН.

Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных и 74 авиационных удара, применив семь ракет и 112 управляемых бомб. Кроме того, захватчики привлекли для ударов 1091 дрон-камикадзе и осуществили 4314 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам, - идется в сообщении.

Деталі

Восемь раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении, вблизи населенных пунктов Кондрашовка, Петропавловка, Степная Новоселовка, Новоосиново, Песчаное, Лозовая и Загрызово. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении за сегодня российские войска девять раз атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Копанки, Новомихайловка, Новолюбовка, Ямполовка и Колодязи. К этому времени продолжаются два боестолкновения.

Четыре штурма противника отбили наши защитники в районах Белогоровки, Григорьевки и Верхнекаменского на Северском направлении. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

Семь атак захватчиков отражали украинские подразделения на Краматорском направлении, противник пытался продвинуться вперед в районах Часового Яра и Васюковки. В настоящее время продолжается четыре боестолкновения.

На Торецком направлении наши военные отражали 11 вражеских атак в районах Щербиновки и Торецка, семь атак остановлены Силами обороны, еще четыре - продолжаются.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 30 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зверево, Надиевка, Успеновка, Андреевка, Александровка, Дачное и Шевченко. Два боестолкновения до сих пор продолжаются.

По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 220 нападающих убитыми и ранеными. Наши воины уничтожили танк, боевую машину пехоты, боевую бронированную машину, миномет, девять единиц автомобильной техники и два мотоцикла оккупантов. Также украинские защитники существенно повредили один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку и два вражеских миномета, - сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили 15 атак. Враг безуспешно пытался прорваться вблизи населенных пунктов Константинополь, Бурлацкое и Ривнополь. Два боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Гуляйпольском направлении наши защитники отбили одну вражескую атаку в районе Каменского. Авиационные удары неуправляемыми ракетами подверглись населенные пункты Новополь и Каменское.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили вражескую атаку в районе Щербаков, кроме того, враг применил штурмовую авиацию в районе населенного пункта Пятихатки.

На Харьковском и Приднепровском направлениях агрессор активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курщине, где наши войска отбили 13 атак противника, два боестолкновения продолжаются до сих пор.

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