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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба
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рф снова начинает затягивать с обменами военнопленных - секретарь Координационного штаба

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Фейковая инвалидность в АРМА: эксперт указал на управленческий провал главы агентства Думы
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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106 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

106 боевых столкновений за сутки: где оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ

Киев  •  УНН

 • 6598 просмотра

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На разных направлениях фронта произошло 106 боевых столкновений. Наибольшая активность противника зафиксирована на Кураховском направлении, где оккупанты совершили 35 атак.

На фронте с начала четверга произошло 106 боевых столкновений. Активнее всего российские войска наступали на Кураховском направлении, где Силы обороны отразили 35 атак врага. Об этом говорится в сводке Генштаба сатном на 16:00, передает УНН

На Купянском направлении украинские воины отбивают три вражеские атаки в направлении Новой Кругляковки и Лозовой, одна атака уже отбита. Авиаудары подверглись Нарамам Петропавловка и Лозовая.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 12 штурмовых и наступательных действий возле Грековки, Твердохлебового, Ямполовки, Тернов, Заречного, Торского и в Серебрянском лесничестве, пока еще продолжаются четыре боестолкновения.

Наши защитники отражают штурм противника, на Краматорском направлении вблизи временного оврага.

Силами обороны отражена одна атака вблизи турецко на турецком направлении.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 26 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, желтое, Пушкино, Новотроицкое, Шевченко, Новопустинка. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 18 атак противника, 8 боестолкновений еще продолжаются. Потери врага уточняются.

Рекордные потери рф в Украине: новые данные британской разведки о ноябре5 дек. 2024, 10:37 • 11743 просмотра

На Кураховском направлении оккупанты провели 35 атак вблизи Берестков, старых Тернов, Зари, Солнцовки, Курахово, Дальнего Елизаветовки, Гановки, Романовки и Успеновки, десять боестолкновений продолжаются до этого времени.

Пятнадцать раз наши защитники отражали атаки врага на Времовском направлении вблизи населенных пунктов Константинопольского, разлива, Сухих можжевельников, Макаровки и Новодаровки, десять из них еще продолжаются.

На Ореховском направлении нашими защитниками отражена атака противника в направлении Новоданиловки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях в настоящее время суток враг активных действий не проводил.

На Курщине украинские защитники отбили семь вражеских атак, еще в четырех локациях бои продолжаются. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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