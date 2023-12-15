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100 дней в должности: Умеров отчитался о работе Министерства обороны

Киев  •  УНН

15 декабрь 2023, 17:57  •  2447 просмотра

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Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул ключевые достижения за 100 дней: быстрое развертывание новых военных технологий, прозрачные системы закупок, инициативы по диджитализации, целевые стратегии набора и рост отечественного производства вооружений. Детальный отчет по этим направлениям должен быть обнародован на следующей неделе.

Министр обороны Рустем Умеров подытожил пять ключевых результатов команды Министерства обороны за 100 дней работы. Он отметил, что удалось достичь разработки новых технологий, цифровизации, рекрутинга и т.д., передает УНН со ссылкой на Минобороны.

"Новые технологии для армии, прозрачные закупки, цифровизация, рекрутинг и производство вооружения в Украине - министр обороны Рустем Умеров коротко подытожил пять ключевых результатов команды за 100 дней работы", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавляют, что более подробно по каждому направлению будет сделан отчет на следующей неделе.

Вместе с тем, Умеров коротко подытожил пять ключевых результатов работы новой команды:

Новые технологии для войска

Благодаря процедурам Fast Track для технологий РЭБ, РЭР, FPV-дроны будут попадать в войска быстро - в обход всех кругов бюрократического ада. От разработки до контракта - за двадцать дней.

Также Минобороны начало закупать БПЛА и РЭБ. В следующем году получим новое качество и количество обеспечения войск БПЛА (включая FPV-дроны) и средствами РЭБ. Те объемы, которые мы закладываем в план, ранее считались немыслимыми. Партии FPV и РЭБ уже заказываем у украинских производителей.

Прозрачные закупки

Команда Минобороны запустила Государственный оператор тыла - агентство для всех нелетальных закупок. Департамент, на котором раньше было сосредоточено все и который стал рассадником коррупции - расформировывается. Его руководитель - под следствием.

Цифровизация неотвратима

Минобороны развернуло систему электронного документооборота между военными и гражданскими госпиталями, воинскими частями и ТЦК и СП. Раненым военнослужащим не надо лично возить документы в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности.

Ввели электронную очередь на ВВК, благодаря которой военнослужащие могут записываться на прохождение гарнизонной ВВК заранее и дистанционно.

Рекрутинг

Запустили важный проект рекрутинга в Силы обороны. Это значит, что специалисты мобилизуются в ряды Вооруженных сил на конкретные должности, которые соответствуют их профессиональным навыкам и желанию быть полезным в армии.

Уже четыре крупные компании помогают армии находить квалифицированные кадры - Lobby X, Work.ua, Robota.ua и Olx.ua. Уже есть первые результаты.

Производство вооружения в Украине

Подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными с США. Провели два форума Оборонных Индустрий DFNC1 - в Киеве и Вашингтоне - собрали почти полтысячи передовых производителей вооружения. Есть десятки новых контрактов между компаниями о совместном производстве или обмене технологиями.

Напомним

В сентябре Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

Политика
100 днів на посаді: Умєров прозвітував про роботу Міністерства оборони
100 days in office: Umerov reports on the work of the Ministry of Defense
Новости по теме

100 дней в должности: Умеров отчитался о работе Министерства обороны

Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул ключевые достижения за 100 дней: быстрое развертывание новых военных технологий, прозрачные системы закупок, инициативы по диджитализации, целевые стратегии набора и рост отечественного производства вооружений. Детальный отчет по этим направлениям должен быть обнародован на следующей неделе.

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