100 дней в должности: Умеров отчитался о работе Министерства обороны

Министр обороны Рустем Умеров подытожил пять ключевых результатов команды Министерства обороны за 100 дней работы. Он отметил, что удалось достичь разработки новых технологий, цифровизации, рекрутинга и т.д., передает УНН со ссылкой на Минобороны.

"Новые технологии для армии, прозрачные закупки, цифровизация, рекрутинг и производство вооружения в Украине - министр обороны Рустем Умеров коротко подытожил пять ключевых результатов команды за 100 дней работы", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавляют, что более подробно по каждому направлению будет сделан отчет на следующей неделе.

Вместе с тем, Умеров коротко подытожил пять ключевых результатов работы новой команды:

Новые технологии для войска

Благодаря процедурам Fast Track для технологий РЭБ, РЭР, FPV-дроны будут попадать в войска быстро - в обход всех кругов бюрократического ада. От разработки до контракта - за двадцать дней.

Также Минобороны начало закупать БПЛА и РЭБ. В следующем году получим новое качество и количество обеспечения войск БПЛА (включая FPV-дроны) и средствами РЭБ. Те объемы, которые мы закладываем в план, ранее считались немыслимыми. Партии FPV и РЭБ уже заказываем у украинских производителей.

Прозрачные закупки

Команда Минобороны запустила Государственный оператор тыла - агентство для всех нелетальных закупок. Департамент, на котором раньше было сосредоточено все и который стал рассадником коррупции - расформировывается. Его руководитель - под следствием.

Цифровизация неотвратима

Минобороны развернуло систему электронного документооборота между военными и гражданскими госпиталями, воинскими частями и ТЦК и СП. Раненым военнослужащим не надо лично возить документы в воинскую часть после решения ВВК об отпуске или непригодности.

Ввели электронную очередь на ВВК, благодаря которой военнослужащие могут записываться на прохождение гарнизонной ВВК заранее и дистанционно.

Рекрутинг

Запустили важный проект рекрутинга в Силы обороны. Это значит, что специалисты мобилизуются в ряды Вооруженных сил на конкретные должности, которые соответствуют их профессиональным навыкам и желанию быть полезным в армии.

Уже четыре крупные компании помогают армии находить квалифицированные кадры - Lobby X, Work.ua, Robota.ua и Olx.ua. Уже есть первые результаты.

Производство вооружения в Украине

Подписали меморандум о совместном производстве и обмене техническими данными с США. Провели два форума Оборонных Индустрий DFNC1 - в Киеве и Вашингтоне - собрали почти полтысячи передовых производителей вооружения. Есть десятки новых контрактов между компаниями о совместном производстве или обмене технологиями.

Напомним

В сентябре Верховная Рада одобрила назначение Рустема Умерова министром обороны Украины.