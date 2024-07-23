Только за три дня в Министерство по делам ветеранов поступило 10 тысяч обращений от ветеранов для устранения ошибок в электронном удостоверении. Об этом сообщил заместитель директора департамента цифрового развития и трансформации - начальник отдела ведения государственного Реестра в министерстве Денис Берестов во время прямого эфира, организованного Минветеранов, передает корреспондент УНН.

Мы уже получили более 10 тысяч обращений, за три дня. Действительно, это может занять некоторое время, но мы должны каждые данные верифицировать с соответствующим органом. Сейчас обработано более 3 тысяч обращений. Возможно, вам необходимо осуществить перерегистрацию в приложении "Дія" и посмотреть на генерацию нового удостоверения - сказал Берестов.

Напомним

По данным Единого государственного реестра ветеранов войны, в Украине сгенерировано более 220 тысяч удостоверений ветерана войны. В системе все еще есть ошибки, которые могут препятствовать генерированию удостоверений.