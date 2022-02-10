10 февраля — День домового
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Сегодня, 10 февраля, отмечают День домового или Праздник угощения домового, Всемирный день зернобобовых. Верующие чтят память преподобного Ефрема Сирина, передает УНН.
День домового (Праздник угощения домового)
В народе этот праздник еще называли Велесичи или Кудесы. Домовые - это древнеславянские мифологические персонажи, которые считались добрыми духами, защищаемых домашний очаг. По характеру они были капризными, но хорошим семьям всегда помогали поддерживать чистоту в доме и не ссориться. Также заботились о здоровье членов семьи, домашнем скоте и хозяйстве. В то же время злых и равнодушных людей домовые наказывали. 10 февраля традиционно нужно угостить домового чем-нибудь вкусненьким. Его любимым лакомством считаются молоко, сладости и сладкая каша. Насыпать блюдо нужно в отдельную тарелку. Важно, чтобы в доме на Кудесы было весело и шумно.
Всемирный день зернобобовых
Зернобобовыми называются плоды бобовых растений, которые люди выращивают для потребления в пищу. Сегодня наиболее распространенными являются чечевица, бобы и горох. У многих народов мира есть традиционные национальные блюда с этими продуктами - например, хумус, индийский дал. Даже английский завтрак трудно представить без зернобобовых. Практически все они богаты на белок, что очень важно для людей, которые живут в регионах, где потребление молока и мяса недостаточное. Праздник был введен по инициативе африканской страны Буркина-Фасо и установлен Генеральной Ассамблеей ООН на 10 февраля 2019 года.
День памяти преподобного Ефрема Сирина. Он был поэтом богословом и учителем Церкви
Родился Ефрем Сирин в городе Нисибия (Римская Империя), который ныне называется Нусайбин, в 306 году в семье ревностных христиан. Умер 9 июня 373 года в городе Эдесса (современная Шанлыурфа). Среди основных трудов преподобного особое внимание заслуживает толкование Священного Писания. Также Ефрем Сирин написал немало проповедей, поучений, гимнов, молитв и пророчеств. Также отличался талантом учителя и наставника. Любим уединенную жизнь и много странствовал.
Именины
День Ангела празднуют: Владимир, Варфоломей, Георгий, Вольдемар, Леонтий, Игнатий, Федор, Ольга.