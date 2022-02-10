10 февраля — День домового

День домового (Праздник угощения домового)

В народе этот праздник еще называли Велесичи или Кудесы. Домовые - это древнеславянские мифологические персонажи, которые считались добрыми духами, защищаемых домашний очаг. По характеру они были капризными, но хорошим семьям всегда помогали поддерживать чистоту в доме и не ссориться. Также заботились о здоровье членов семьи, домашнем скоте и хозяйстве. В то же время злых и равнодушных людей домовые наказывали. 10 февраля традиционно нужно угостить домового чем-нибудь вкусненьким. Его любимым лакомством считаются молоко, сладости и сладкая каша. Насыпать блюдо нужно в отдельную тарелку. Важно, чтобы в доме на Кудесы было весело и шумно.

Всемирный день зернобобовых

Зернобобовыми называются плоды бобовых растений, которые люди выращивают для потребления в пищу. Сегодня наиболее распространенными являются чечевица, бобы и горох. У многих народов мира есть традиционные национальные блюда с этими продуктами - например, хумус, индийский дал. Даже английский завтрак трудно представить без зернобобовых. Практически все они богаты на белок, что очень важно для людей, которые живут в регионах, где потребление молока и мяса недостаточное. Праздник был введен по инициативе африканской страны Буркина-Фасо и установлен Генеральной Ассамблеей ООН на 10 февраля 2019 года.

День памяти преподобного Ефрема Сирина. Он был поэтом богословом и учителем Церкви

Родился Ефрем Сирин в городе Нисибия (Римская Империя), который ныне называется Нусайбин, в 306 году в семье ревностных христиан. Умер 9 июня 373 года в городе Эдесса (современная Шанлыурфа). Среди основных трудов преподобного особое внимание заслуживает толкование Священного Писания. Также Ефрем Сирин написал немало проповедей, поучений, гимнов, молитв и пророчеств. Также отличался талантом учителя и наставника. Любим уединенную жизнь и много странствовал.

Именины

День Ангела празднуют: Владимир, Варфоломей, Георгий, Вольдемар, Леонтий, Игнатий, Федор, Ольга.