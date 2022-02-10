10 лютого — День домовика

День домовика (Свято пригощання домовика)

В народі це свято ще називали Велесичі або Кудеси. Домовики – це міфологічні давньослов’янські персонажі, які вважалися добрими духами, що захищаються домашнє вогнище. За характером вони були вередливими, але гарним родинам завжди допомагали підтримувати чистоту в домі та не сваритися. Також дбали про здоров’я членів сім’ї, домашню худобу і господарство. Водночас злих і байдужих людей домовики карали. 10 лютого традиційно потрібно почастувати домовика чимось смачненьким. Його улюбленими ласощами вважаються молоко, солодощі і солодка каша. Насипати страву потрібно у окрему тарілку. Важливо, щоб у оселі на Кудеси було весело і гамірно.

Всесвітній день зернобобових

Зернобобовими називаються плоди бобових рослин, які люди вирощують для споживання в їжу. Сьогодні найбільш розповсюдженими є сочевиця, боби і горох. В багатьох народів світу є традиційні національні страви з цими продуктами – наприклад, хумус, індійський дал. Навіть англійський сніданок важко уявити без зернобобових. Практично всі вони багаті на білок, що є дуже важливо для людей, які живуть в регіонах, де споживання молока і м’яса недостатнє. Свято було запроваджене за ініціативою африканської країни Буркіна-Фасо та встановлено Генеральною Асамблеєю ООН на 10 лютого 2019 року.

День пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Він був поетом богословом та вчителем Церкви

Народився Єфрем Сирин в місті Нісібія (Римська імперія), яке нині називається Нусайбін, 306 року в родині ревних християн. Помер 9 червня 373 року в місті Едеса (сучасна Шанліурфа). Серед основних праць преподобного особливу увагу заслуговує тлумачення Святого Письма. Також Єфрем Сирин написав чимало проповідей, повчань, гімнів, молитов та пророцтв. Також відрізнявся талантом вчителя і наставника. Любим самітне життя і багато мандрував.

Іменини

День Ангела святкують: Володимир, Варфоломій, Георгій, Вольдемар, Леонтій, Гнат, Федір, Ольга.