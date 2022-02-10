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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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10 лютого — День домовика

10 лютого — День домовика

Київ • УНН

 • 74712 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. Сьогодні, 10 лютого, відзначають День домовика або Свято пригощання домовика, Всесвітній день зернобобових. Віряни вшановують пам'ять преподобного Єфрема Сирина, передає УНН.

День домовика (Свято пригощання домовика) 

В народі це свято ще називали Велесичі або Кудеси. Домовики – це міфологічні давньослов’янські персонажі, які вважалися добрими духами, що захищаються домашнє вогнище. За характером вони були вередливими, але гарним родинам завжди допомагали підтримувати чистоту в домі та не сваритися. Також дбали про здоров’я членів сім’ї, домашню худобу і господарство. Водночас злих і байдужих людей домовики карали. 10 лютого традиційно потрібно почастувати домовика чимось смачненьким. Його улюбленими ласощами вважаються молоко, солодощі і солодка каша. Насипати страву потрібно у окрему тарілку. Важливо, щоб у оселі на Кудеси було весело і гамірно. 

Всесвітній день зернобобових

Зернобобовими називаються плоди бобових рослин, які люди вирощують для споживання в їжу. Сьогодні найбільш розповсюдженими є сочевиця, боби і горох. В багатьох народів світу є традиційні національні страви з цими продуктами – наприклад, хумус, індійський дал. Навіть англійський сніданок важко уявити без зернобобових. Практично всі вони багаті на білок, що є дуже важливо для людей, які живуть в регіонах, де споживання молока і м’яса недостатнє. Свято було запроваджене за ініціативою африканської країни Буркіна-Фасо та встановлено Генеральною Асамблеєю ООН на 10 лютого 2019 року.

День пам’яті преподобного Єфрема Сирина. Він був поетом богословом та вчителем Церкви

Народився Єфрем Сирин в місті Нісібія (Римська імперія), яке нині називається Нусайбін, 306 року в родині ревних християн. Помер 9 червня 373 року в місті Едеса (сучасна Шанліурфа). Серед основних праць преподобного особливу увагу заслуговує тлумачення Святого Письма. Також Єфрем Сирин написав чимало проповідей, повчань, гімнів, молитов та пророцтв. Також відрізнявся талантом вчителя і наставника. Любим самітне життя і багато мандрував.

Іменини 

День Ангела святкують: Володимир, Варфоломій, Георгій, Вольдемар, Леонтій, Гнат, Федір, Ольга.

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