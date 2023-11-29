1 декабря словацкие дальнобойщики заблокируют украинский пограничный пункт пропуска
Киев • УНН
Словацкие дальнобойщики заблокируют пограничный пункт пропуска "вишне-немец-Ужгород" 1 декабря в знак протеста против соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.
С 1 декабря Ассоциация дальнобойщиков Словакии заблокирует пункт пропуска "Вышне Немецкое-Ужгород" на границе с Украиной. Об это говорится в сообщении на фейсбук-странице ассоциации, передает УНН.
Детали
Отмечается, что КПП "Вишне Немецкое - Ужгород" будет заблокирован в пятницу, 1 декабря, в 15:00.
Перевозчики назвали целью протеста необходимость немедленных решений и солидарность с перевозчиками из Польши. Свои требования они передали министру транспорта Словакии Йозефу Ражу. В частности, ассоциация хочет немедленной отмены соглашения между ЕС и Украиной о либерализации транспортных перевозок, которая якобы оказывает разрушительное влияние на рынок перевозок в Словакии.
Перевозчики пообещали, что во время блокады не будут ограничивать движение гуманитарной и военной помощи животных, топлива и свежих охлажденных товаров. В то же время ввоз коммерческих грузов будет допускаться со скоростью 4 грузовика в час.
Контекст
6 ноября польские перевозчики начали физическое блокирование трех из четырех крупнейших пограничных переходов на польско-украинской границе. Как украинские, так и польские экспортеры, импортеры и перевозчики уже терпят убытки, так же страдают и взаимоотношения между двумя странами, которые еще не успели восстановиться после зернового конфликта.
Забастовщики обещали пропустить определенные виды товаров на границе. Речь идет о гуманитарной помощи и других грузах, например, топливе.
16 ноября словацкие перевозчики провели предупредительную акцию и на час заблокировали пересечение границы украинским коллегам, присоединившись к аналогичной польской блокаде. Перевозчики заявили, что будут ждать реакции в течение семи дней, а в случае ее отсутствия угрожают полностью перекрыть пункт пропуска "Вышне Немецкое-Ужгород".
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1 декабря словацкие дальнобойщики заблокируют украинский пограничный пункт пропуска
Словацкие дальнобойщики заблокируют пограничный пункт пропуска "вишне-немец-Ужгород" 1 декабря в знак протеста против соглашения о либерализации перевозок между Украиной и ЕС.
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