Зйомки "Бетмена" знову призупинені: у Паттінсона знайшли COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. Актор Роберт Паттінсон отримав позитивний результат на коронавірус, у результаті чого зйомки нового фільму про супергероя з коміксів Бетмена були призупинені усього через кілька днів після відновлення роботи, передає УНН з посиланням на Vanity Fair.
Повідомляється, що студія Warner Bros. не стала коментувати стан здоров’я якогось конкретного співробітника.
“Один з учасників виробництва ”Бетмена“ отримав позитивний результат на COVID-19 і перебуває в ізоляції відповідно до встановлених протоколів. Зйомки тимчасово припинені”, - заявив представник студії.
Vanity Fair з посиланням на неназване джерело повідомляє, що йдеться саме про Паттінсона, який у фільмі грає головну роль.
Зйомки раніше вже були призупинені, як і більшість інших робіт в індустрії, ще в березні, коли вперше був оголошений карантин у зв’язку з пандемією.
Як повідомляв УНН, раніше режисер нового “Бетмена” Метт Рівз порадував фанатів всесвіту першими кадрами зі зйомок, на яких можна побачити Роберта Паттінсона в образі Бетмена, а також його новий бетмобіль.