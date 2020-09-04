Съемки "Бэтмена" снова приостановлены: у Паттинсона нашли COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. Актер Роберт Паттинсон получил положительный результат на коронавирус, в результате чего съемки нового фильма о супергерое из комиксов Бэтмене были приостановлены всего через несколько дней после возобновления работы, передает УНН со ссылкой на Vanity Fair.
Сообщается, что студия Warner Bros. не стала комментировать состояние здоровья какого-то конкретного сотрудника.
"Один из участников производства "Бэтмена" получил положительный результат на COVID-19 и находится в изоляции в соответствии с установленными протоколами. Съемки временно прекращены", - заявил представитель студии.
Vanity Fair со ссылкой на неназванный источник сообщает, что речь идет именно о Паттинсоне, который в фильме играет главную роль.
Съемки ранее уже были приостановлены, как и большинство других работ в индустрии, еще в марте, когда впервые был объявлен карантин в связи с пандемией.
Как сообщал УНН, ранее режиссер нового "Бэтмена" Мэтт Ривз порадовал фанатов вселенной первыми кадрами со съемок, на которых можно увидеть Роберта Паттинсона в образе Бэтмена, а также его новый бэтмобиль.