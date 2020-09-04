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Съемки "Бэтмена" снова приостановлены: у Паттинсона нашли COVID-19

Киев • УНН

 • 16109 просмотра

КИЕВ. 4 сентября. УНН. Актер Роберт Паттинсон получил положительный результат на коронавирус, в результате чего съемки нового фильма о супергерое из комиксов Бэтмене были приостановлены всего через несколько дней после возобновления работы, передает УНН со ссылкой на Vanity Fair.

Съемки "Бэтмена" снова приостановлены: у Паттинсона нашли COVID-19

Сообщается, что студия Warner Bros. не стала комментировать состояние здоровья какого-то конкретного сотрудника.

"Один из участников производства "Бэтмена" получил положительный результат на COVID-19 и находится в изоляции в соответствии с установленными протоколами. Съемки временно прекращены", - заявил представитель студии.

Vanity Fair со ссылкой на неназванный источник сообщает, что речь идет именно о Паттинсоне, который в фильме играет главную роль.

Съемки ранее уже были приостановлены, как и большинство других работ в индустрии, еще в марте, когда впервые был объявлен карантин в связи с пандемией.

Как сообщал УНН, ранее режиссер нового "Бэтмена" Мэтт Ривз порадовал фанатов вселенной первыми кадрами со съемок, на которых можно увидеть Роберта Паттинсона в образе Бэтмена, а также его новый бэтмобиль.

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