З’їзд суддів: ВККС має уніфікувати порядок оцінки на відповідність займаній посаді

"ВККС має невідкладно затвердити єдиний порядок оцінки суддів на відповідній займаній посаді", - визначається рішенням суду.

Як повідомлялось раніше, ВККСУ направила подання про звільнення 14 суддів із Луганської області.

Нагадаємо, у заяві Вищої кваліфікаційної комісії суддів йдеться, що громадська рада доброчесності перевищує свої повноваження та розповсюджує неправдиву інформацію стосовно кандидатів до нового Верховного Суду.

Як повідомляв УНН, 10 липня ВККС відсіяла понад 36% кандидатів до Верховного суду.