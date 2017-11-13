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З’їзд суддів: ВККС має уніфікувати порядок оцінки на відповідність займаній посаді

З’їзд суддів: ВККС має уніфікувати порядок оцінки на відповідність займаній посаді

Київ • УНН

 • 7539 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України має уніфікувати порядок оцінки суддів на відповідність займаній посаді. Відповідне рішення було ухвалене сьогодні делегатами Чотирнадцятого позачергового з’їзду суддів України, який відбувся в Києві, передає кореспондент УНН.

"ВККС має невідкладно затвердити єдиний порядок оцінки суддів на відповідній займаній посаді", - визначається рішенням суду.

Як повідомлялось раніше, ВККСУ направила подання про звільнення 14 суддів із Луганської області.

Нагадаємо, у заяві Вищої кваліфікаційної комісії суддів йдеться, що громадська рада доброчесності перевищує свої повноваження та розповсюджує неправдиву інформацію стосовно кандидатів до нового Верховного Суду. 

Як повідомляв УНН, 10 липня ВККС відсіяла понад 36% кандидатів до Верховного суду.

 

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