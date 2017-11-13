Съезд судей: ВККС должна унифицировать порядок оценки соответствия занимаемой должности

"ВККС должна безотлагательно утвердить единый порядок оценки судей на соответствующей занимаемой должности", - определяется решением суда.

Как сообщалось ранее, ВККСУ направила представление об увольнении 14 судей из Луганской области.

Напомним, в заявлении Высшей квалификационной комиссии судей говорится, что общественный совет добродетели превышает свои полномочия и распространяет неправдивую информацию относительно кандидатов в новый Верховный Суд.

Как сообщал УНН, 10 июля ВККС отсеяла более 36% кандидатов в Верховный суд.