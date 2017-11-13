Съезд судей: ВККС должна унифицировать порядок оценки соответствия занимаемой должности
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины должна унифицировать порядок оценки судей на соответствие занимаемой должности. Соответствующее решение было принято сегодня делегатами Четырнадцатого внеочередного съезда судей Украины, который состоялся в Киеве, передает корреспондент УНН.
"ВККС должна безотлагательно утвердить единый порядок оценки судей на соответствующей занимаемой должности", - определяется решением суда.
Как сообщалось ранее, ВККСУ направила представление об увольнении 14 судей из Луганской области.
Напомним, в заявлении Высшей квалификационной комиссии судей говорится, что общественный совет добродетели превышает свои полномочия и распространяет неправдивую информацию относительно кандидатов в новый Верховный Суд.
Как сообщал УНН, 10 июля ВККС отсеяла более 36% кандидатов в Верховный суд.