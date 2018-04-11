З’явилося відео падіння вертольоту в російському Хабаровську
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У зв’язку з вчорашнім падінням вертольоту у Хабаровську запровадили режим надзвичайного стану. Про це повідомляє УНН з посиланням на Mash.
МІ-8 здійснив жорстку посадку, під час якої загорівся. Очевидці зняли відео з місця трагедії. На ньому чоловік повідомив, що вертоліт зачепив вишку, що і нібито став причиною аварії.
Як повідомляв УНН, шестеро людей, за попередніми даними, загинули в результаті катастрофи вертольота в Хабаровську.
Відео можна подивитись тут.