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З’явилися результати ЗНО з іноземних мов

З’явилися результати ЗНО з іноземних мов

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Сьогодні експертна комісія Українського центру оцінювання якості освіти встановила поріг "склав/не склав" для зовнішнього незалежного оцінювання з чотирьох іноземних мов: англійської, німецької, французької та іспанської, який у 2018 році буде однаковим для усіх мовних тестів, і дорівнюватиме 19 тестовим балам. Відповідне рішення комісії було прийняте під час засідання, що відбулося у Міністерстві освіти і науки. Про це повідомляє УНН з посиланням на osvita.ua.

Усі учасники тестування з англійської, німецької, французької та іспанської мов, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до вишів.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з англійської мови складає 10 638 осіб, що дорівнює 13% від загальної кількості учасників тестування.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з німецької мови - 383 особи, що дорівнює 18% від загальної кількості учасників тестування.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з французької мови - 78 осіб, що дорівнює 14% від загальної кількості учасників тестування.

Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з іспанської мови - 14 осіб, що дорівнює 10% від загальної кількості учасників тестування.

До 15 червня будуть оголошені результати отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.

Як відомо, результати ЗНО з іноземних мов також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація за шкільний курс вивчення предметів. Експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.

Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з іноземної мови, дорівнював 72 тестовим балам.

Як повідомляв УНН, ЗНО з математики не склали майже 19% учасників.

Нагадаємо, ЗНО з української мови і літератури не склали 14,5% осіб.

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