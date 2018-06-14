З’явилися результати ЗНО з іноземних мов

Усі учасники тестування з англійської, німецької, французької та іспанської мов, результат яких дорівнює або є вищим за визначений поріг, матимуть можливість використати отримані результати під час участі у цьогорічній вступній кампанії до вишів.



Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з англійської мови складає 10 638 осіб, що дорівнює 13% від загальної кількості учасників тестування.



Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з німецької мови - 383 особи, що дорівнює 18% від загальної кількості учасників тестування.



Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з французької мови - 78 осіб, що дорівнює 14% від загальної кількості учасників тестування.



Кількість учасників ЗНО, які не склали тест з іспанської мови - 14 осіб, що дорівнює 10% від загальної кількості учасників тестування.



До 15 червня будуть оголошені результати отримані учасниками зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов та ухвалені таблиці відповідності тестових балів рейтинговій оцінці за шкалою 100-200 балів за виконання тесту.



Як відомо, результати ЗНО з іноземних мов також можуть бути враховані, як державна підсумкова атестація за шкільний курс вивчення предметів. Експертна комісія затвердить таблицю відповідності тестових балів оцінкам за шкалою 1-12 балів.



Максимальна кількість балів, яку мав можливість набрати учасник ЗНО, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з іноземної мови, дорівнював 72 тестовим балам.

Як повідомляв УНН, ЗНО з математики не склали майже 19% учасників.

Нагадаємо, ЗНО з української мови і літератури не склали 14,5% осіб.