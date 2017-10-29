З'явилися фото з інциденту на військовому аеродромі в Одесі

На фото видно декількох чоловіків, деякі з них у камуфляжі та балаклах. Також на фото присутня техніка, за допомогою якої, ймовірно, невідомі демонтували забор прилеглий до території аеродрому.

Як заявив начальник південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Юрій Добров, Міноборони вважає дії чоловіків незаконними, дозвільні документи на демонтаж паркану вони не надали.

“Міністерство оборони зараз вивчає ситуацію з приводу незаконного захоплення території військового аеродрому, технічної зони військового містечка № 10, після отримання відповідних документів, які стали підставою для виконання зазначених не правомірних дій, буде подано відповідні позови до суду, а також звернення до правоохоронних органів у зв’язку з тим, що відбулось не тільки незаконне переміщення меж військового містечка, а ще й було проведено незаконну вирубку лісових насаджень, а саме дерев, що заважали встановленню паркану”, — розповів Ю.Добров.

Нагадаємо, як розповів прес-офіцер Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило, сьогодні невідомі особи в балаклавах намагалися здійснити спробу рейдерського захоплення частини військового об’єкта, а саме частини аеродрому в Одесі, що є на сьогодні власністю Міністерства оборони України. Проте в Одеській поліції цю інформацію спростували.