Зв’язані руки: у ДСНС розповіли про роботу в умовах дії мораторію на перевірки

“Саме за останній рік в Україні суттєво зросла кількість пожеж на підприємствах і ми це пов’язуємо з введенням мораторію на перевірки. Тому що підприємці не ставлять безпеку в пріоритет, а відсутність контролю з боку держави призводить до того, що норми пожежної безпеки не виконуються”, — сказав він.

За його словами, нині відповідальність бізнесу за пожежну безпеку мізерно мала і, тому, більшість з них фінансує цю частину за залишковим принципом. Більш менш відповідальним бізнесом можна вважати великі підприємства, зауважив він.

“Великі підприємства, наприклад атомні станції та інші об’єкти критичної інфраструктури більш ретельно підходять до питань пожежної безпеки, оскільки їх адміністрація розуміє ступінь небезпеки від надзвичайної ситуації на ньому. Однак, такі об’єкти, як нафтобази та автозаправні станції ДСНС не може перевірити, оскільки в країні діє мораторій. Досвід попередніх років показує, що приблизно 90% таких об’єктів мають порушення”, — сказав він.

Він додав, що окрім АЗС і нафтобаз найбільш небезпечними об’єктами є фабрики та підприємства хімічної промисловості, адже в їх технологічному процесі використовується велика кількість пожежонебезпечних речовин.

Є.Лінчевський зауважив, що цього року питання пожежної безпеки гостро постало лише після трагічного випадку в дитячому таборі “Вікторія”, де загинули діти.

І лише після цього випадку Кабмін дозволив перевірки в дитячих закладах. Однак цих змін замало, переконують у ДСНС.

“Згідно існуючого законодавства, органи ДСНС не беруть участь у проектуванні і прийманні в експлуатацію об’єктів, тому бувають випадки коли об’єкт уже прийнятий в експлуатацію, а при першій же перевірці ДСНС ми знаходимо ряд порушень. Це питання особливо гостро постало після трагічної пожежі в одеському таборі "Вікторія". Планується, змінити законодавство так, щоб при введенні будинку в експлуатацію висновок інспектора ДСНС — став обов’язковим”, — розповів він.

Загалом цього року в Україні сталося понад 71 тис. пожеж.

“Якщо порівняти з аналогічним періодом за 2016 рік, то це зростання майже на 18%, в тому числі це пов’язано з тим, що діє мораторій.

Що стосується загиблих за дев’ять місяців — 1 тис. 022 особи загинуло. Знову ж таки на 6% зростання, в порівнянні з 2016 роком. Прикро, що з них 45 дітей віком до 16 років в цьому році загинуло на пожежах. Це загальна кількість по Україні”, — сказав Є.Лінчевський.

Він наголосив, що цього року спостерігається різке зростання якраз кількості пожеж на підприємствах, установах і організаціях.

“Тобто на тих об’єктах , які в принципі підконтрольні органам державного нагляду. Але є мораторій і ми їх в цьому році не перевіряли. Ми їх зможемо перевіряти планово раз на два роки, бо були внесені зміни. Не всі навіть раз на два роки, а тільки ті, які віднесені для високого ступеня ризику.

Раніше цей проміжок був раз на рік, але Верховною Радою внесені відповідні зміни до закону про основні засади державного нагляду контролю у сфері господарської діяльності, якими передбачено, що суб’єкти господарюванням з високим ступеням ризику можуть перевірятися планово не частіше ніж раз на два роки. З високим ступенем ризику в середнім — раз на три роки, з незначним — не частіше ніж раз на п’ять років”, — зазначив Є.Лінчевський.

Основними причинами такої кількості пожеж у цьому році, в основному, є недотримання вимог пожежної безпеки.

“Найбільший відсоток від цього недотримання пожежної безпеки це якраз таки порушення по експлуатації, влаштуванні електроприладів, електропроводки. Досить високий відсоток пожеж, особливо в житловому секторі, це є необережне погодження з вогнем. Наприклад, паління в стані сп’яніння в ліжку чи залишення дітей без нагляду, які граються з пожежонебезпечними предметами. Як тільки похолодало — збільшилась кількість пожеж, через порушення при експлуатації, наприклад, пічного опалення. Але, 99% причин пожеж — це людський фактор, людський чинник і недотримання людьми правил пожежної безпеки”, — наголосив він.

Окрім того, Є. Лінчевський додав, що у разі відміни мораторію на перевірки бізнесу ДСНС зможе надійно контролювати пожежний стан великої кількості підприємств.

“Зараз ми перевіряємо підприємства , установи, організації , які не є суб’єктами господарювання, належать державній або комунальній власності.

Чому ми зараз і перевіряємо дитячі садки, школи, але тільки державної або комунальної форми власності. Якщо це приватний дитячий садок, або приватна школа, то зараз за мораторієм ми не маємо права їх перевіряти”, — сказав Є. Лінчевський.

Він зазначив, що комплексний план перевірок формується Мінекономрозвитку. І ДСНС вже надала свої пропозиції на наступний рік.

“Зараз цей план буде сформований і якщо не буде встановлено мораторію, відповідно планів вони будуть вивішені на сайті, як вимагає закон, будемо проводити перевірки”, — додав він.

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на перевірки бізнесу, введений в серпні 2014 року. Однак, експерти стверджують, що він себе не виправдав. За час його дії в Україні почастішали отруєння, пожежі, виробничі травми, фальсифікація товарів.

За скасування мораторію на перевірки виступили чотири відомства країни — Мінприроди, ДСНС, Держпродспоживслужба і МЕРТ.