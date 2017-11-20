Связанные руки: в ГСЧС рассказали о работе в условиях действия моратория на проверки

"Именно за последний год в Украине существенно возросло количество пожаров на предприятиях и мы это связываем с введением моратория на проверки. Потому что предприниматели не ставят безопасность в приоритет, а отсутствие контроля со стороны государства приводит к тому, что нормы пожарной безопасности не выполняются," - сказал он.

По его словам, сейчас ответственность бизнеса за пожарную безопасность ничтожно мала и, поэтому, большинство из них финансирует эту часть по остаточному принципу. Более менее ответственным бизнесом можно считать крупные предприятия, отметил он.

"Крупные предприятия, например атомные станции и другие объекты критической инфраструктуры более тщательно подходят к вопросам пожарной безопасности, поскольку их администрация понимает степень опасности от чрезвычайной ситуации на нем. Однако, такие объекты, как нефтебазы и автозаправочные станции ГСЧС не может проверить, поскольку в стране действует мораторий. Опыт предыдущих лет показывает, что примерно 90% таких объектов имеют нарушения", - сказал он.

Он добавил, что кроме АЗС и нефтебаз наиболее опасными объектами являются фабрики и предприятия химической промышленности, ведь в их технологическом процессе используется большое количество пожароопасных веществ.

Е.Линчевський заметил, что в этом году вопрос пожарной безопасности остро встал только после трагического случая в детском лагере "Виктория", где погибли дети.

И только после этого случая Кабмин разрешил проверки в детских учреждениях. Однако этих изменений мало, убеждают в ГСЧС.

"Согласно существующему законодательству, органы ГСЧС не участвуют в проектировании и приеме в эксплуатацию объектов, поэтому бывают случаи когда объект уже принят в эксплуатацию, а при первой же проверке ГСЧС мы находим ряд нарушений. Этот вопрос особенно остро встал после трагического пожара в одесском лагере "Виктория". Планируется, изменить законодательство так, чтобы при вводе дома в эксплуатацию вывод инспектора ГСЧС - стал обязательным", - рассказал он.

Всего в этом году в Украине произошло более 71 тыс. пожаров.

"Если сравнить с аналогичным периодом за 2016, то этот рост почти на 18%, в том числе это связано с тем, что действует мораторий.

Что касается погибших за девять месяцев - 1 тыс. 022 человека погибли. Опять же на 6% роста, по сравнению с 2016 годом. Жаль, что из них 45 детей до 16 лет в этом году погибло на пожарах. Это общее количество по Украине", - сказал Е.Линчевський.

Он отметил, что в этом году наблюдается резкий рост как раз количества пожаров на предприятиях, учреждениях и организациях.

"То есть на тех объектах, которые в принципе подконтрольные органам государственного надзора. Но есть мораторий и мы их в этом году не проверяли. Мы их сможем проверять планово раз в два года, потому что были внесены изменения. Не все даже раз в два года, а только те, которые отнесенные к высокой степени риска.

Ранее этот промежуток был раз в год, но Верховной Радой внесены соответствующие изменения в закон об основных принципах государственного надзора контроля в сфере хозяйственной деятельности, которыми предусмотрено, что субъекты хозяйствования с высокой степенью риска могут проверяться планово не чаще чем раз в два года. С высокой степенью риска в средней - раз в три года, с незначительной - не чаще чем раз в пять лет", - отметил Е.Линчевський.

Основными причинами такого количества пожаров в этом году, в основном, является несоблюдение требований пожарной безопасности.

"Наибольший процент от этого несоблюдение пожарной безопасности это как раз таки нарушения по эксплуатации, устройстве электроприборов, электропроводки. Достаточно высокий процент пожаров, особенно в жилом секторе, это неосторожное согласования с огнем. Например, курение в состоянии опьянения в постели или оставление детей без присмотра, которые играют с пожароопасными предметами. Как только похолодало - увеличилось количество пожаров из-за нарушения при эксплуатации, например, печного отопления. Но, 99% причин пожаров - это человеческий фактор, человеческий фактор и несоблюдение людьми правил пожарной безопасности", - подчеркнул он.

Кроме того, Е.Линчевский добавил, что в случае отмены моратория на проверки бизнеса ГСЧС сможет надежно контролировать пожарное состояние большого количества предприятий.

"Сейчас мы проверяем предприятия, учреждения, организации, которые не являются субъектами хозяйствования, принадлежат государственной или коммунальной собственности.

Почему мы сейчас и проверяем детские сады, школы, но только государственной или коммунальной формы собственности. Если это частный детский сад, или частная школа, то сейчас за мораторием мы не имеем права их проверять", - сказал Е. Линчевский.

Он отметил, что комплексный план проверок формируется Минэкономразвития. И ГСЧС уже предоставила свои предложения на следующий год.

"Сейчас этот план будет сформирован и если не будет установлено моратория, согласно планов они будут вывешены на сайте, как требует закон, будем проводить проверки", - добавил он.

Напомним, в Украине действует мораторий на проверки бизнеса, введен в августе 2014 года. Однако, эксперты утверждают, что он себя не оправдал. За время его действия в Украине участились отравления, пожары, производственные травмы, фальсификация товаров.

За отмену моратория на проверки выступили четыре ведомства страны - Минприроды, ГСЧС, Госспродпотребслужба и МЭРТ.