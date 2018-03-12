Звіт: у нарощуванні сил біля кордонів РФ випереджає НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Американський аналітичний центр RAND опублікував звіт, у якому йдеться, що Росія має кращу підготовку до наземної операції біля своїх кордонів, ніж НАТО. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Economist.
“США та її європейський союзник НАТО витратили на оборону у 2015 році 871 млрд доларів, у той час як Росія — 52 мільярди. Але звіт аналітичного центру RAND свідчить про те, що зараз реальність є дещо іншою”, — зазначається у матеріалі журналу.
Згідно звіту, РФ буде користуватися значною місцевою перевагою у будь-якій конфронтації з НАТО поблизу своїх кордонів.
“Зараз командувачі НАТО побоюються, що Росія може зосередити упродовж короткого періоду часу величезну кількість бойової сили у Балтійському регіоні”, — вказано у статті.
У звіті йдеться про те, що: “У бойових танках Росія буде перевищувати кількісно НАТО на 5,9 до 1, в піхотних бойових машинах — на 4,6 до 1; в ракетній артилерії — 270 до жодного. І хоча НАТО буде користуватися перевагами у бойових літаках, їх ефективність буде значно зменшена, коли вони зіткнуться з найпотужнішою інтегрованою системою протиповітряної оборони”.
Перевага Росії над НАТО збільшується завдяки здатності використовувати свої внутрішні сполучення для посилення швидкості. У той час, як НАТО нехтує збереженням своєї військово-транспортної інфраструктури холодної війни. Також зазначається, що залізничні системи не призначені для перевезення важких вантажних автомобілів, а мости не можуть витримати ваги танків.
Як повідомляв УНН, генерал НАТО: російські зенітні ракетні комплекси С-400 в Туреччині представлятимуть величезний виклик для систем альянсу.