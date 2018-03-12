Отчет: в наращивании сил у границ РФ опережает НАТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Американский аналитический центр RAND опубликовал отчет, в котором говорится, что Россия имеет лучшую подготовку к наземной операции у своих границ, чем НАТО. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Economist.
“США и ее европейский союзник НАТО потратили на оборону в 2015 году 871 млрд долларов, в то время как Россия — 52 миллиарда. Но отчет аналитического центра RAND свидетельствует о том, что сейчас реальность несколько иная”, — отмечается в материале журнала.
Согласно отчету, РФ будет пользоваться значительной местным преимуществом в любой конфронтации с НАТО у своих границ.
“Сейчас командующие НАТО опасаются, что Россия может сосредоточить в течение короткого периода времени огромное количество боевой силы в Балтийском регионе”, — указано в статье.
В отчете говорится, что: “В боевых танках Россия будет превышать количественно НАТО на 5,9 к 1, в пехотных боевых машинах — на 4,6 к 1; в ракетной артиллерии — 270 к одному. И хотя НАТО будет пользоваться преимуществами в боевых самолетах, их эффективность будет значительно уменьшена, когда они столкнутся с мощной интегрированной системой противовоздушной обороны”.
Преимущество России над НАТО увеличивается благодаря способности использовать свои внутренние сообщения для усиления скорости. В то время, как НАТО пренебрегает сохранением своей военно-транспортной инфраструктуры холодной войны. Также отмечается, что железнодорожные системы не предназначены для перевозки тяжелых грузовых автомобилей, а мосты не могут выдержать веса танков.
Как сообщал УНН, генерал НАТО: российские зенитные ракетные комплексы С-400 в Турции будут представлять огромный вызов для систем альянса.