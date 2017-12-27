Звільнення заручників: Україні передали перших 16 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Донбасі почався обмін заручниками, під час якого автобус із першими 16 звільненими з окупованого Луганська українцями прибув на підконтрольну Україні територію. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
Серед звільнених, як зазначається, - військові і цивільні (серед яких, як повідомляється, представники ультрас "Зорі").
Найближчим часом у напрямку підконтрольних бойовикам територій має відбути транспорт із особами, видачі яких вимагають угруповання сепаратистів - всього 99 осіб.
Учасниця мінських переговорів Ірина Геращенко раніше повідомляла, що списки осіб, яких 27 грудня обмінюють на Донбасі, обговорені й узгоджені.
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.