Звільнення заручників: перша група ув'язнених перетнула лінію розмежування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Близько 14:00 представники бойовиків повідомили, що перша група людей перетнула лінію розмежування, однак не зупинилася для обміну і повернення в ОРДЛО, а продовжила рух у напрямку українського Бахмута. Про це повідомляє Радіо Свобода, передає УНН.
"Перша група ув'язнених перетнула лінію розмежування, але не зупинилася для обміну, а продовжила рух у напрямку українського Бахмута, повідомляють представники "ДНР" у СЦКК", - йдеться у повідомленні видання.
Як зазначається, є інформація, що "деякі особи, яких українська сторона має передати бойовикам, відмовляються їхати на окуповану територію".
Обмін проходить поблизу Горлівки на КПП "Майорське".
Про те, що до новорічних і різдвяних свят має відбутися обмін утримуваними особами, який назвали наймасштабнішим, провели переговори на засіданні тристоронньої контактної групи щодо Донбасу.
Українська сторона заявила про готовність здійснити обмін за схемою "306 на 74". Бойовики також на це погодилися.
Напередодні Президент Петро Порошенко зустрівся з рідними поленених. Уряд планує надати допомогу звільненим з полону.
При цьому і російська, і українська сторони заявляли, що це не кінець і робота над звільненням утримуваних на Донбасі триватиме.