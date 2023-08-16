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Звільнення Урожайного на Донеччині: перспективи для ЗСУ та страхи окупантів

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Українські військові звільнили селище Урожайне на Донеччині від російських окупантів. Завдяки цьому у наших оборонців відкривається можливість просуватись до основного пункту російської оборони на цьому напрямку. Також тепер українським артилеристам легше наносити удари по позиціях російських загарбників. Про це в коментарі УНН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Цитата

“Цінність цього звільнення полягає в тому, що далі у нас відкривається можливість просуватись до основного пункту оборони на цій ділянці фронту, а саме на Старомлинівку. Там розташоване село Завітне Бажання, але воно не так укріплене, як Урожайне, а за ним вже знаходиться Старомлинівка. І якщо ми звільнимо Старомлинівку, тоді фактично можна вважати, що ми прорвали оборону фронту на цій ділянці”, - сказав Жданов.

Він зауважив, що саме через це противник так ретельно обороняв Урожайне, незважаючи на втрати.

А ще завдяки звільненню селища нашим захисникам буде легше завдавати удари по позиціях ворога.

“Справа в тому, що ми все підтягуємо, і фронт просувається, і наша артилерія тепер може спокійно обстрілювати з ствольної артилерії позиції ворога в районі Старомлинівки. І ми тепер можемо безпосередньо наносити вогневі ураження лінії оборони, або так званої «лінії суровікіна». Тому ситуація складається на нашу користь, а не на користь ворога”, - зазначив військовий експерт.

Також експерт заперечив можливість спроб ворога повернути село Урожайне під свій контроль, бо “все, що вони могли зробити – уже зробили”.

“Я думаю, що до атак на Урожайне навряд чи противник зможе повернутися. Тому що вони ще тиждень тому почали відведення своїх головних сил до Старомлинівки, для формування оборони там. Так що на сьогоднішній день повернутися в Урожайне немає можливості”, - зазначив Жданов.

У мережі ширяться кадри з фронту, де противник тікає з Урожайного, а наша артилерія супроводжує його вогневим ураженням в ході відступу. Проте, військовий експерт запевнив, що на кадрах видно зовсім не відступ ворога.

“Так от це був не вихід військ з Урожайного, а був результат відбиття контратаки російських загарбників на Урожайне - це була спроба відбити втрачені позиції”, - сказав Жданов.

Нагадаємо

16 серпня стало відомо, що Сили оборони звільнили селище Урожайне у Донецькій області і закріплюються на рубежах.

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