Звільнення політв'язня Балуха: Україна посилить тиск на РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Україна збирається посилити тиск на Російську Федерацію, щоб домогтися звільнення українського активіста Володимира Балуха, який був засуджений у анексованому Росією Криму. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца у Twitter, передає УНН.
“Стурбовані станом здоров’я політв’язня В.Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення”, — написала вона.
Нагадаємо, адміністрація СІЗО Сімферополя збиралась відправити в карцер засудженого в анексованому Росією Криму українського активіста Володимира Балуха.
Раніше повідомлялось, що Україна закликала допустити українських лікарів до Балуха, який продовжує голодування.