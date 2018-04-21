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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Освобождение политзаключенного Балуха: Украина усилит давление на РФ

Киев • УНН

 • 14137 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Украина собирается усилить давление на Российскую Федерацию, чтобы добиться освобождения украинского активиста Владимира Балуха, который был осужден в аннексированом Россией Крыму. Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца в Twitter, передает УНН.

Освобождение политзаключенного Балуха: Украина усилит давление на РФ

“Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного В.Балуха. Вместе с партнерами будем усиливать давление на РФ для его освобождения”, - написала она.

Напомним, администрация СИЗО Симферополя собиралась отправить в карцер осужденного в аннексированом Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Ранее сообщалось, что Украина призвала допустить украинских врачей к Балуху, который продолжает голодовку.

Украинские Национальные Новости

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