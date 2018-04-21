Освобождение политзаключенного Балуха: Украина усилит давление на РФ

“Обеспокоены состоянием здоровья политзаключенного В.Балуха. Вместе с партнерами будем усиливать давление на РФ для его освобождения”, - написала она.

Напомним, администрация СИЗО Симферополя собиралась отправить в карцер осужденного в аннексированом Россией Крыму украинского активиста Владимира Балуха.

Ранее сообщалось, что Украина призвала допустить украинских врачей к Балуху, который продолжает голодовку.