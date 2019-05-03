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Звичка грати в лотерею збагатила американця

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Житель американського штату Північна Кароліна виграв 1 млн дол. в лотерею Powerball, передає УНН з посиланням на wral.com.

Ім'я переможця - Джеймс Монтгомері. Він - армійський ветеран, який прослужив в армії 22 роки, живе зараз в місті Сенфорд.

Монтгомері грає в лотерею досить давно. Купує квитки при будь-якому зручному випадку.

"Якщо після походу в супермаркет в моїй кишені залишається долар або два - я обов'язково куплю лотерейні квитки", - говорить він.

Американець вирішив здобути одноразову виплату грошового призу. Після вирахування податків сума його виграшу склала 707,5 тис. дол.

"Виграш не замінить наш звичний спосіб життя. Просто тепер здійснювати задумане буде набагато простіше", - коментує переможець.

Нагадаємо, з початку року мільйонерами популярної української лотереї "Лото-Забава" стали вже 15 українців.

А за весь час існування цієї лотереї, мільйонерами і мультимільйонерами стали вже 327 гравців.

Одна з переможниць "Лото-Забави", Світлана Громова, яка виграла 1 млн грн в накладі №1019 від 17 лютого 2019 року, зізналася, що до омріяного виграшу йшла цілих 17 років.

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