Привычка играть в лотерею обогатила американца

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 102009 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 106264 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 109030 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 110212 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 136486 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114198 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139486 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144893 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130305 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130347 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Привычка играть в лотерею обогатила американца

Киев  •  УНН

 • 8556 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею Powerball, передаёт УНН со ссылкой на wral.com

Имя победителя - Джеймс Монтгомери. Он – армейский ветеран, прослуживший в армии 22 года, живет сейчас в городе Сэнфорд.

Монтгомери играет в лотерею достаточно давно. Покупает билеты при любом удобном случае.

"Если после похода в супермаркет в моем кармане остаётся доллар или два - я обязательно куплю лотерейные билеты", - говорит он.

Американец принял решение получить единоразовую выплату денежного приза. После вычета налогов сумма его выигрыша составила 707,5 тыс. долл.

"Выигрыш не поменяет наш привычный образ жизни. Просто теперь осуществлять задуманное будет намного проще", - комментирует победитель.

Напомним, с начала года миллионерами популярной украинской лотереи "Лото-Забава" стали уже 15 украинцев.

А за все время существования этой лотереи, миллионерами и мультимиллионерами стали уже 327 игроков.

Одна из победительниц "Лото-Забавы", Светлана Громова, которая выиграла 1 млн грн в тираже №1019 от 17 февраля 2019 года, призналась, что к желанному выигрышу шла целых 17 лет.

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