Привычка играть в лотерею обогатила американца
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею Powerball, передаёт УНН со ссылкой на wral.com.
Имя победителя - Джеймс Монтгомери. Он – армейский ветеран, прослуживший в армии 22 года, живет сейчас в городе Сэнфорд.
Монтгомери играет в лотерею достаточно давно. Покупает билеты при любом удобном случае.
"Если после похода в супермаркет в моем кармане остаётся доллар или два - я обязательно куплю лотерейные билеты", - говорит он.
Американец принял решение получить единоразовую выплату денежного приза. После вычета налогов сумма его выигрыша составила 707,5 тыс. долл.
"Выигрыш не поменяет наш привычный образ жизни. Просто теперь осуществлять задуманное будет намного проще", - комментирует победитель.
Напомним, с начала года миллионерами популярной украинской лотереи "Лото-Забава" стали уже 15 украинцев.
А за все время существования этой лотереи, миллионерами и мультимиллионерами стали уже 327 игроков.
Одна из победительниц "Лото-Забавы", Светлана Громова, которая выиграла 1 млн грн в тираже №1019 от 17 февраля 2019 года, призналась, что к желанному выигрышу шла целых 17 лет.