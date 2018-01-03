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Звалище пластикових стаканчиків виявили у Кропивницькому

Київ • УНН

 • 21970 перегляди

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 3 січня. УНН. У Кропивницькому знайшли несанкціоноване звалище пластикових стаканчиків з-під квасу. Про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив начальник спецінспекції міськради Кропивницького Андрій Максюта, передає УНН.

Звалище пластикових стаканчиків виявили у Кропивницькому

За його словами, тисячі стаканчиків викинули неподалік місця, де розташована "точка" продажу напою.

“Тут у стаканах все навкруги... Коли приходять отримувати дозвіл на торгівлю, приносять договір на вивіз ТПВ. Чи то договір фальшивий, чи то люди просто такі?” — йдеться в дописі.

Раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що Україна завалює країни ЄС пластиковим сміттям.

За оцінкою експертів, ситуація з утилізацією сміття в Україні критична. Зокрема, це стосується токсичних відходів, які замість знешкодження опиняються так само у лісосмугах. Екологи вбачають провину влади у цих негативних явищах. Вони стверджують, що в умовах діючого мораторію на перевірки бізнесу розквіт шахрайських фірм на ринку утилізації відходів набув неабиякого масштабу.

Крім того, Україна значно відстає від сусідів щодо впровадження європейських систем збору порожньої пластикової тари. До прикладу, Білорусь заявила, що до 2020 року введе у себе депозитну систему збору тари. Її принцип роботи полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат, він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають — тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, у свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах. Така система успішно діє у Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, у Фінляндії — 93,3%, а в Данії — 89%.

Україні також рекомендують запровадити депозитну систему збору тари. Народні обранці ще рік тому зареєстрували відповідний законопроект, однак він досі залишається нерозглянутим.

Українські Національні Новини

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