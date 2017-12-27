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"Зустрінь своїх": українці збираються у Борисполі, аби зустріти звільнених заручників

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Користувачі соцмереж організовуються для зустрічі звільнених з полону українців біля міжнародного аеропорту "Бориспіль", передає УНН.

"Зустрінь своїх": українці збираються у Борисполі, аби зустріти звільнених заручників

Активісти, аби організуватись, створили сторінку у Facebook, де пропонують допомогу у доїзді до місця.

Для тих, хто буде добиратися автобусом повідомляють, що на транспорті будуть таблички з написом “Зустрінь Своїх”. Орієнтовний час зустрічі планують на 19:00 — 22:00.

Зазначають, щоб всі брали з собою паспорти, оскільки аеродром — це режимний об’єкт, тепло одягалися, брали термоси з гарячим чаєм, а також прапори, повітряні кульки, квіти та плакати.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Порошенко заявив, що усі 74 заручників уже перебувають на контрольованій Україною території

 

“По-перше, тепло одягніться. Це не термінал з VIP-зоною і кавою по сто гривень за чашку. Тому беріть з собою термоси з гарячим чаєм, а ще — прапори, кульки, квіти і плакати, якщо захочете. Для людей це неймовірне свято, другий день народження”, — написав один з ініціаторів акції Юрій Гудименко.

Раніше один з активістів зазначав, що вже купили мандаринки для звільнених військовополонених.

Нагадаємо, на Донбасі у два етапи відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і "ДНР" та "ЛНР".

За словами представника Президента у ВР Ірини Луценко, загалом звільнили 74 заручників. Зокрема, сторона "ЛНР" передала Україні 16 людей, "ДНР" передала 58 осіб. За непідтвердженими даними, в ОРДЛО відправилися 238 переданих українською стороною людей: 73 - в ОРЛО і 165 - в ОРДО. Раніше була домовленіть про передачу 306 людей, утім були зроблені певні корективи.

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