"Встреть своих": украинцы собираются в Борисполе, чтобы встретить освобожденных заложников

Активисты, чтобы организоваться, создали страницу Facebook, где предлагают помощь, чтобы доехать до места.

Для тех, кто будет добираться автобусом сообщают, что на транспорте будут таблички с надписью "Встреть Своих". Ориентировочное время встречи планируют на 19:00 - 22:00.

Отмечают, чтобы все брали с собой паспорта, поскольку аэродром - это режимный объект, тепло одевались, брали термосы с горячим чаем, а также флаги, воздушные шарики, цветы и плакаты.

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"Во-первых, тепло оденьтесь. Это не терминал с VIP-зоной и кофе по сто гривен за чашку. Поэтому берите с собой термосы с горячим чаем, а еще - флаги, шарики, цветы и плакаты, если захотите. Для людей это невероятный праздник, второй день рождения", - написал один из инициаторов акции Юрий Гудименко.

Ранее один из активистов отмечал, что уже купили мандаринки для освобожденных военнопленных.

Напомним, на Донбассе в два этапа состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и "ДНР" и "ЛНР".

По словам представителя Президента в ВР Ирины Луценко, в общем освободили 74 заложников. В частности, сторона "ЛНР" передала Украине 16 человек, "ДНР" передала 58 человек. По неподтвержденным данным, в ОРДЛО отправились 238 переданных украинской стороной людей: 73 - в ОРЛО и 165 - в ОРДО. Ранее была достигнута договоренность о передаче 306 людей, впрочем были сделаны определенные коррективы.