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Зустріч Волкера з Сурковим може відбутись після виборів до Ради

Зустріч Волкера з Сурковим може відбутись після виборів до Ради

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Зустріч спецпредставника США з питань України Курта Волкера з російськими представниками може відбутись після виборів до Верховної Ради. Про це Волкер сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо можливої зустрічі з своїм колегою з РФ Владиславом Сурковим, передає кореспондент УНН.

“У нас будуть певні контакти з Росією щоб побачити, чи дійсно наразі слушний час для того, щоб зібратись разом і обговорити виконання мінських домовленостей і куди ми рухатимемось далі”, — сказав Волкер.

Він зазначив, що до виборів Президента України російська сторона заявляла, що не готова до таких зустрічей.

“Ми сподіваємось, що попереду буде ще можливість. Але це можливо буде після парламентських виборів. Ми будемо бачити, і будемо тримати зв’язок з Росією до того часу”, — додав дипломат.

Раніше Волкер сказав, коли може відбутись нормандська зустріч.

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