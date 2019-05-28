Зустріч Волкера з Сурковим може відбутись після виборів до Ради

КИЇВ. 28 травня. УНН. Зустріч спецпредставника США з питань України Курта Волкера з російськими представниками може відбутись після виборів до Верховної Ради. Про це Волкер сказав під час брифінгу, відповідаючи на питання щодо можливої зустрічі з своїм колегою з РФ Владиславом Сурковим, передає кореспондент УНН.