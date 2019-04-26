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Зустріч у "нормандському форматі" у найближчі тижні не очікується

Зустріч у "нормандському форматі" у найближчі тижні не очікується

Київ • УНН

 • 8871 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Зустріч на будь-якому рівні у "нормандському форматі" у найближчі тижні не очікується.
Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив під час брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

"Україну (під час зустрічі в "нормандському форматі" - ред.) на найвищому рівні буде представляти президент, це зрозуміло. Чинний чи новообраний - це залежить від дати зустрічі. Я не знаю про планування якоїсь зустрічі в Нормандському форматі на найвищому рівні у найближчі тижні. Мова не йде і про міністерську зустріч", - сказав він.

За словами Клімкіна, потрібно зрозуміти, чого Україна хоче досягти на "нормандській" зустрічі.

"Були перемовини стосовно того, щоб організувати цю зустріч після п’ятої річниці "Норманді". Де вона буде організована - це практичне питання. А от який зміст цієї зустрічі, що ми отримаємо в контексті безпеки, що ми отримаємо в контексті звільнення наших політв’язнів, військовополонених - ці питання спочатку треба проробити", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, Петро Порошенко заявляв, що на зустрічі у "нормандському форматі" Україна порушить питання звільнення заручників.

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