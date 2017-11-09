Зустріч Путіна і Трампа запланована на 10 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Президент Росії Володимир Путін та президент США Дональд Трамп проведуть зустріч у В'єтнамі в п'ятницю, 10 листопада. Про це повідомив помічник глави російської держави Юрій Ушаков, передає УНН з посиланням на ТАСС.
"Зараз узгоджується (час - ред.) зустрічі, це буде 10 числа", - сказав він.
Додамо, у в'єтнамському місті Дананге з 6 по 11 листопада пройде саміт лідерів АТЕС.
Як повідомляв УНН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті.