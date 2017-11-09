Зустріч Путіна і Трампа запланована на 10 листопада

"Зараз узгоджується (час - ред.) зустрічі, це буде 10 числа", - сказав він.

Додамо, у в'єтнамському місті Дананге з 6 по 11 листопада пройде саміт лідерів АТЕС.

Як повідомляв УНН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним у В'єтнамі на саміті.