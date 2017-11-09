Встреча Путина и Трампа запланирована на 10 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу во Вьетнаме в пятницу, 10 ноября. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас согласовывается (время - ред.) встречи, это будет 10 числа", - сказал он.
Добавим, во вьетнамском городе Дананге с 6 по 11 ноября пройдет саммит лидеров АТЭС.
Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите.