Встреча Путина и Трампа запланирована на 10 ноября

"Сейчас согласовывается (время - ред.) встречи, это будет 10 числа", - сказал он.

Добавим, во вьетнамском городе Дананге с 6 по 11 ноября пройдет саммит лидеров АТЭС.

Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите.