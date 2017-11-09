Встреча Путина и Трампа запланирована на 10 ноября

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 32784 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 101741 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 90274 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 101320 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 101266 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 79779 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 102205 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 101500 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Встреча Путина и Трампа запланирована на 10 ноября

Встреча Путина и Трампа запланирована на 10 ноября

Киев  •  УНН

 • 10129 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп проведут встречу во Вьетнаме в пятницу, 10 ноября. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас согласовывается (время - ред.) встречи, это будет 10 числа", - сказал он.

Добавим, во вьетнамском городе Дананге с 6 по 11 ноября пройдет саммит лидеров АТЭС.

Как сообщал УНН, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, вероятно, встретится с президентом РФ Владимиром Путиным во Вьетнаме на саммите.

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