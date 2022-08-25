Зустріч патріарха кирила з папою Франциском у Казахстані не відбудеться – росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Російські ЗМІ повідомляють, що предстоятель рпц патріарх кирило скасував візит до Казахстану, де мала відбутися його зустріч з Папою Римським, пише УНН.
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У Казахстані, де у вересні заплановано міжконфесійну конференцію, патріарх кирило мав зустрітися з Папою Римським.
РосЗМІ з посиланням на високопосадовця рпц повідомляють, що предстоятель російської православної церкви скасував свій візит до країни. У цьому вбачаються ознаки подальшого погіршення відносин через російську війну в Україні.
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У квітні повідомлялося, що Папа Римський скасував зустріч із предстоятелем російської православної церкви патріархом кирилом, яка була запланована в Єрусалимі на червень.
Франциск заявив, що шкодує про відміну зустрічі. За його словами, дипломатія Ватикану дійшла висновку, що зустріч "може викликати велику плутанину зараз".
У травні ЗМІ повідомляли, що в ЄС розглядали можливість включення глави рпц патріарха кирила до шостого пакету санкцій.
патріарх кирило виправдовує вторгнення росії в Україну, заявляючи, що воно має “духовні та ідеологічні підстави". Глава рпц називає тероризм росії "метафізичною" боротьбою із Заходом.
Він також благословляв російських солдатів, що йдуть у бій, і підтримував ідею про те, що росіяни та українці є єдиним народом.