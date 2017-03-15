Зустріч контактної групи щодо Донбасу пройде сьогодні у Мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Чергове засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі відбудеться у середу в Мінську. Про це за підсумками попередньої зустрічі заявив спецпредставник голови ОБСЄ Мартін Сайдік, передає УНН.
“Наступного разу ми побачимося з вами 15 березня”, - повідомив тоді М.Сайдік.
Як повідомляв УНН, контактна група провела засідання в Мінську 1 березня.
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