Зсув в Японії: є загиблі і зниклі безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. У середу рано вранці в префектурі Оіта на південному заході Японії стався схід зсуву, в результаті три житлових будинки опинилися під завалами, одна людина загинула, ще п'ятеро пропали без вісті. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Поліція і протипожежна служба задіяли в пошуково-рятувальній операції близько 200 осіб. На прохання адміністрації префектури Оіта японські сили самооборони направили на місце інциденту військовослужбовців. Крім того, управління пожежної охорони Міністерства з адміністративних справ і комунікацій Японії вимагає від сусідньої префектури Кумамото направити на місце події рятувальну бригаду.
Місцева метеослужба заявила, що протягом доби до зсуву в районі лиха не випадало помітних опадів. Тому на даний момент причини події залишаються невідомими.
Як повідомляв УНН, зсув, який зійшов у Конго, забрав 40 життів.