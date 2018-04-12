Оползень в Японии: есть погибшие и пропавшие без вести

Полиция и противопожарная служба задействовали в поисково-спасательной операции порядка 200 человек. По просьбе администрации префектуры Оита японские силы самообороны направили на место инцидента военнослужащих. Кроме того, управление пожарной охраны Министерства по административным делам и коммуникациям Японии потребовало от соседней префектуры Кумамото направить на место происшествия спасательную бригаду.

Местная метеослужба заявила, что в течение суток до оползня в районе бедствия не выпадало заметных осадков. Поэтому на данный момент причины происшествия остаются неизвестными.



Как сообщал УНН, оползень, который сошел в Конго, забрал 40 жизней.