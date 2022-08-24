ЗСУ знищили 13 окупантів, самохідну гаубицю "Мста-С" та 3 одиниці автомобільної техніки ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Українські захисники знищили 13 окупантів, ворожу самохідну гаубицю "Мста-С" та 3 одиниці автомобільної техніки. Про це повідомляє УНН з посиланням на Оперативне командування "Південь".
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"Обстановка в нашій операційній зоні зберігає стабільне напруження, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони. Не має змін у складі та положенні підрозділів. В тактиці дій надає перевагу дистанційній протидії", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Протягом бойового дня по наших позиціях ворог наніс десять авіаційних ударів штурмовою авіацією та гелікоптерними парами. Без наших втрат.
Натомість наші 3 гелікоптерних удари по скупченню живої сили, озброєння та техніки ворога в Нововознесенському, Архангельському і Правдиному поряд із роботою ракетно-артилерійських підрозділів мають результат із скорочення ворожого війська на 13 рашистів, самохідну гаубицю "Мста-С" та 3 одиниці автомобільної техніки.
"Вже традиційно знищено склад боєприпасів. Цього разу в Нововоскресенському. Остаточні втрати ворога дорозвідуються", - пише ОК "Південь".
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