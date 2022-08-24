ВСУ уничтожили 13 оккупантов, самоходную гаубицу "Мста-С" и 3 единицы автомобильной техники врага

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"Обстановка в нашей операционной зоне сохраняет стабильное напряжение, но контролируется силами обороны. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Не имеет изменений в составе и положении подразделений. В тактике действий предпочитает дистанционное противодействие", - говорится в сообщении.

Детали

В течение боевого дня по нашим позициям враг нанес десять авиационных ударов штурмовой авиацией и вертолетными парами. Без наших утрат.

Наши 3 вертолетных удара по скоплению живой силы, вооружения и техники врага в Нововознесенском, Архангельском и Правдином наряду с работой ракетно-артиллерийских подразделений имеют результат по сокращению вражеского войска на 13 рашистов, самоходную гаубицу "Мста-С" и 3 единицы автомобильной техники.

"Уже традиционно уничтожен склад боеприпасов. В этот раз в Нововоскресенском. Окончательные потери врага доразведываются", - пишет ОК "Юг".

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