ЗСУ відбили наступ росіян в районі 10 населених пунктів Донбасу

Деталі

Противник, протягом минулої доби, завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів та здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України. Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне положення підрозділів своїх військ на Куп’янському, Лиманському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

Україна досягла версії того, на що Пентагон витратив десятиліття і мільярди доларів: винищувачі, об'єднані в цифрову мережу, розвідувальні дані та зброю. Про це пише видання The Wall Street Journal.