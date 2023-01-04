ВСУ отбили наступление россиян в районе 10 населенных пунктов Донбасса

Детали

Противник, за прошедшие сутки, нанес 7 ракетных, 18 авиационных ударов и совершил более 85 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Краматорск Донецкой области, Запорожье и Херсон. Есть пострадавшие среди мирного населения.

Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов остается на всей территории Украины. Оккупанты сосредотачивают усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и пытаются улучшить тактическое положение подразделений своих войск на Куп’янском, Лиманском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском направлениях враг обороняется.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Соледар, Красная Гора, Бахмут, Майорск, Марьинка, Новомихайловка, Победа и Красногоровка Донецкой области.

Напомним

Украина достигла версии того, на что Пентагон потратил десятилетия и миллиарды долларов: истребители, объединенные в цифровую сеть, разведывательные данные и оружие. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.