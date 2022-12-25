ЗСУ успішно знищили двох російських капітанів і тезку пропагандиста Соловйова
Київ • УНН
КИЇВ. 25 грудня. УНН. Українські військові успішно ліквідували двох капітанів рф і тезку російського пропагандиста Соловйова. Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц), передає УНН.
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ЗСУ успішно "демобілізували” капітана запасу Володимира Дегтяренка та капітана Степана Полєтаєва.
Також був знищений тезка російського пропагандиста — Володимир Соловйов. Його звання не відоме.
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