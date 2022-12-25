ЗСУ успішно знищили двох російських капітанів і тезку пропагандиста Соловйова

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ЗСУ успішно "демобілізували” капітана запасу Володимира Дегтяренка та капітана Степана Полєтаєва.

Також був знищений тезка російського пропагандиста — Володимир Соловйов. Його звання не відоме.

Нагадаємо

Українські захисники знищили російського гранатометника Натана Касаткіна, який повернувся воювати в Україну після полону.