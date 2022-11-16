Зрушення є: Зеленський щодо надання Ізраїлем засобів ППО

Цитата

“Зрушення були у тому, що в нас повернувся контакт з Нетаньягу – з новим старим прем’єр-міністром Ізраїлю. В нас була нормальна предметна розмова. Список предметності надавала наша сторона. Ми передали всі нюанси, пов’язані з air defence – це номер один. І він запевнив мене, що як можна швидше, розбереться з цим питанням. Подумає, де він реально може нам допомогти і повернеться з відповіддю”, – сказав Зеленський.

Деталі

Президент додав, що ізраїльська сторона, вже вкотре, отримала від України перелік того, чого потребує найбільше.

Зеленський наголосив на тому, що Україну цікавить не зброя, якою можна атакувати ворогів – а системи протиповітряного захисту.

Доповнення

Видання Bloomberg повідомило, що після кількох місяців небажання постачати зброю Україні, Ізраїль пом'якшує свій опір наданню військової допомоги, бо зростаюча підтримка Іраном російського вторгнення перетворюється на загрозу безпеці Ізраїлю.

Серед причин, чому Ізраїль не хотів брати активнішу участь у постачаннях зброї, вказувалися побоювання, що ворожість Москви може мати прямі наслідки для безпеки на Близькому Сході та для російських євреїв. Ізраїль регулярно завдає ударів Сирії в районах, де росія контролює повітряний простір, щоб перешкодити Ірану постачати туди свої маріонетки.